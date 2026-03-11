快訊

中東戰事衝擊能源局勢 G7領導人將商討經濟對策

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導

法國總統府表示，七大工業國集團（G7）領導人將於明天舉行視訊會議，討論中東戰事造成的經濟後果，特別是「能源局勢」。

法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）表示：「這將是G7成員國之間首度就這些議題進行討論。經濟協調是針對局勢做出有效且有用回應的關鍵。」

法新社報導，由於法國今年擔任G7輪值主席國，這次會議將由總統馬克宏（Emmanuel Macron）主持。

馬克宏本週已提及G7國家動用緊急石油儲備的可能性，以應對自2月28日開戰以來所引發的任何極端油價上漲現象。

油價昨天一度漲至每桶近120美元，但在美國總統川普表示戰爭已接近結束後，今天回落至90美元以下。G7能源部長之間的會談也發揮了安撫市場的作用。

油價 美國 馬克宏

相關新聞

油價劇烈震盪！昨大跌11%後今開盤強彈6% 川普「水雷」訊息混亂

國際油價在經歷了又一個劇烈震盪的交易日後，今天（11日）開盤走高，川普政府對伊朗戰爭、荷莫茲海峽航運的說法反覆又混亂，讓交易者竭力應付。

AI需求大爆發！甲骨文營收增22% 上修2027財測衝900億美元

企業軟體巨擘甲骨文（Oracle）10日公布強勁財報並上調長期展望，顯示人工智慧（AI）帶動的雲端運算需求仍在高速成長。甲骨文股價盤後一度大漲近10%。

影響股市的關鍵不是川普...是戰爭拖多久 以及Fed如何反應

本周國際油價激烈震盪，先是一度衝高到每桶逼近120美元，但隨即又一路回檔到90美元以下，目前在90美元上下整理。在震盪過程中，消息面也十分混亂。先是伊朗選出哈米尼之子穆吉塔巴，繼任最高領導人，似乎不是個好兆頭，刺激油價飆漲；之後消息指出G7準備在必要時動用石油儲備，以協助平穩油價，油價因而回檔；再之後美國總統川普表示對伊朗的戰爭將「非常快」就結束，更使油價跌到90美元。

全球搶LNG貨源 中東多批貨由歐洲轉供亞洲

由中東戰爭引發的「搶氣」行動，已經開始改變液化天然氣（LNG）實體供應流向，因為愈來愈多原定要運往歐洲LNG船正在轉朝亞洲而去。

戰事不只衝擊石油！鋁與化肥價格飆 1/4氦氣恐斷供

美國與以色列對伊朗發動的戰爭，正擾亂全球大宗商品市場，衝擊已迅速從能源擴散到其他關鍵原料。

任天堂股價早盤飆漲10%！寶可夢新遊戲熱賣 電影也受期待

任天堂（Nintendo）股價今（11）日東京股市早盤一度飆漲10%，創下自 4 月以來最大的漲幅，主要因為公司推出的新款「寶可夢」遊戲出乎意料的成功，同時，對於即將上映的「超級瑪利歐」電影的期待，亦提振了市場情緒。

