中東戰事衝擊能源局勢 G7領導人將商討經濟對策
法國總統府表示，七大工業國集團（G7）領導人將於明天舉行視訊會議，討論中東戰事造成的經濟後果，特別是「能源局勢」。
法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）表示：「這將是G7成員國之間首度就這些議題進行討論。經濟協調是針對局勢做出有效且有用回應的關鍵。」
法新社報導，由於法國今年擔任G7輪值主席國，這次會議將由總統馬克宏（Emmanuel Macron）主持。
馬克宏本週已提及G7國家動用緊急石油儲備的可能性，以應對自2月28日開戰以來所引發的任何極端油價上漲現象。
油價昨天一度漲至每桶近120美元，但在美國總統川普表示戰爭已接近結束後，今天回落至90美元以下。G7能源部長之間的會談也發揮了安撫市場的作用。
