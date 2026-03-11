快訊

戰火下柴油首當其衝！供應恐少400萬桶 全球經濟放緩 煉油廠賺翻

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
中東戰火干擾荷莫茲海峽航運，推升全球柴油價格並加劇供應憂慮，市場警告可能拖慢全球經濟活動。法新社
路透報導，中東戰事衝擊柴油與相關原油供應，柴油價格快速上漲，正威脅拖慢全球經濟活動。

柴油供應多年來一直偏緊，主因包括烏克蘭攻擊俄羅斯煉油廠，以及西方對俄羅斯出口的制裁。如今美國與以色列對伊朗的戰事升溫，伊朗在荷莫茲海峽干擾航運，使供應憂慮進一步加劇。全球約有10%至20%的海運柴油需經過荷莫茲海峽。

杜拜Nitrol Trading創辦人Shohruh Zukhritdinov表示，柴油是這場衝突中結構上最容易受衝擊的能源產品。柴油支撐貨運、農業、採礦及工業活動，因此是整個能源體系中對總體經濟最敏感的燃料。

能源經濟學家Philip Verleger估計，荷莫茲海峽受阻可能導致每日300萬至400萬桶柴油供應受影響，相當於全球需求的5%至12%。此外，中東煉油廠出口受阻，還可能再減少每日約50萬桶柴油供應。他形容，若伊朗封鎖海峽，等同對全球能源市場「將軍」。

Verleger指出，自中東戰事爆發以來，柴油價格漲幅遠超過原油與汽油。若海峽長期關閉，零售柴油價格可能翻倍。

以美國市場為例，柴油期貨自2月27日至3月10日每桶上漲逾28美元，遠高於原油同期約16美元的漲幅。亞洲交易中心新加坡與歐洲阿姆斯特丹—鹿特丹—安特衛普交易樞紐也出現類似走勢，帶動全球柴油煉油利潤上升。

柴油價格飆高恐在全球經濟引發連鎖反應。運輸成本上升很快會反映在食品與消費品價格上，若高油價持續，可能引發第二波成本推動型通膨。在美國，正值春季播種期，高柴油價格也可能迫使農民放慢種植。

OnyxPoint Global Management創辦人Shaia Hosseinzadeh指出，由柴油主導的能源衝擊具有典型停滯性通膨特徵，因為它同時推高運輸與生產成本，並壓縮消費者購買力。

市場數據顯示，亞洲10ppm低硫柴油利潤率目前約每桶33美元，較戰前高出約12美元。在正試圖擺脫俄羅斯供應、轉向中東進口的歐洲，阿姆斯特丹—鹿特丹—安特衛普樞紐的超低硫柴油價格自2月底以來已飆升近55%。

業內人士指出，柴油利潤率過去通常僅較原油高20至25美元，但目前已達30至65美元甚至更高，驚人的利潤幾乎可支撐美國與海外煉油廠的大部分營運成本。

