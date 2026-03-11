戰火燒到晶片產業？關鍵氣體供應恐斷鏈 半導體需求面臨新風險

分析師警告說，中東地區的長期衝突可能會影響半導體產業獲取關鍵材料的管道；另外，能源成本上升可能也將衝擊市場對晶片的需求。

美國與以色列對伊朗的戰爭，讓中東國家在複雜且精細的半導體供應鏈中所扮演的角色，受到關注。這是在美國總統川普周一表示戰爭將「很快」結束之前，半導體股票也被捲入了股市拋售潮的原因。

記憶體晶片大廠，南韓的SK海力士和三星電子，受到的打擊尤為嚴重。儘管這兩檔股票在周二大幅反彈，但自伊朗戰爭開始以來，兩家公司的市值總計已蒸發逾2,000億美元。

氦、溴供應可能中斷

SemiAnalysis的記憶體分析師Ray Wang說，中東地區若爆發長期衝突，可能會擾亂晶片製造商在採購氦（helium）和溴（bromine）等材料方面的生產營運作業。氦和溴是製造晶片所需的關鍵材料。

根據美國地質調查局（USGS）的數據，這次受到戰事波及的卡達，供應全球三分之一以上的氦氣。氦氣被用於晶片製造過程中的散熱，也用於微影技術等領域。目前氦氣沒有可行的替代品。

Kornbluth氦氣顧問公司總裁Phil Kornbluth估計，如果荷莫茲海峽長期關閉，全球超過25%的氦氣供應將從市場上消失。

卡達國營的卡達能源公司（QatarEnergy）在生產液化天然氣（LNG）時會產生副產品氦氣。卡達能源公司因拉斯拉凡工業城上周遭到伊朗無人機攻擊，該廠區現已暫停生產LNG。

Kornbluth說，現在「愈來愈難想像」全球不會面臨「至少」兩到三個月的氦氣停產，而氦氣供應鏈需要四到六個月的時間，才能「恢復正常」。

溴是另一個受關注的材料，也是半導體製造過程的關鍵一環。根據USGS的數據，全球約三分之二的溴產量來自以色列和約旦。

能源成本大增衝擊需求

再看能源成本上升，也衝擊到半導體產業。當前這波AI熱潮的半導體需求，是因訓練與執行龐大的AI模型的資料中心，需要大量採購輝達的GPU，三星、SK海力士的記憶體。AI資料中心的耗電量大約是普通資料中心的三到五倍。油價大飆，資料中心的電力成本也陡升。

晨星（Morningstar）股票分析師Jing Jie Yu指出，「這將顯著增加超大型雲端服務商的總體成本，進而對AI基礎設施的推廣構成威脅」，「戰爭一旦延長，AI記憶體晶片的需求或會出現一些回檔」。

Counterpoint Research研究總監MS Hwang表示，電力約占資料中心營運支出的的一半，而其中約一半用於供電給記憶體。先前記憶體價格因供應短缺持續大漲，如今能源成本也急增，資料中心客戶可能減少採購。

先前隨記憶體題材股價衝高的三星和SK海力士，因此受到最大衝擊。

晨星的Jing Jie Yu表示，戰爭延長可能會實質性地推遲AI基礎設施的建設，影響到需求。不受長期合約約束的傳統DRAM產品壓力較大。至於高頻寬記憶體（HBM），三星和SK海力士今年的HBM供應合約都已簽妥，且「兩家廠商目前都有足夠的儲備來維持生產」。