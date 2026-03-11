油價多空拉鋸 IEA擬提出「史上最大規模」釋油方案 投資人評估效果

知悉情況的官員表示，國際能源署（IEA）已經提議史上最大規模的石油儲備釋放計畫，希望藉此壓低因伊朗戰爭而飆升的油價。消息出爐後，國際油價吐回開盤漲勢，一度跌逾1%，稍後又回到平盤，呈現多空拉鋸。

華爾街日報引述的官員指出，這次釋油規模將超過2022年的1.82億桶原油，當時IEA成員國分兩次釋放儲油，以因應俄羅斯入侵烏克蘭帶來的能源衝擊。若這次的計畫實施，將成為史上單次最大規模的石油儲備釋出。

在消息傳出後，全球基準油價布蘭特原油期貨回吐先前漲幅。布蘭特原油今天盤初一度上漲3.7%，隨後轉為下跌逾1%，之後在每桶約88美元附近震盪。

最新的提案是IEA的32個成員國能源官員在周二緊急會議上提出的，各國預定周三決定是否採納這項提案。若沒有國家提出反對，方案就會通過；但只要有一個國家反對，就可能延後實施。

IEA執行長畢羅（Fatih Birol）周一表示，IEA成員國目前持有12億桶公共戰略儲油，另有6億桶強制商業庫存。粗略估算，這相當於可彌補波斯灣供應中斷約124天的需求。

根據彭博報導，位於巴黎的IEA官員在非上班時間未立即回應置評請求。

IEA此舉是要抵銷荷莫茲海峽運輸中斷，導致玻斯灣原油供應中斷對油價的影響。由於荷姆茲海峽航運受阻，約6%的全球石油產量受到影響，導致從航空燃油到液化瓦斯等能源價格在全球飆升。目前仍有數百萬桶石油滯留在油輪上，無法通過這條狹窄水道。該海域已發生船隻遭攻擊事件，加上航行訊號遭干擾，使得船舶在該區域航行變得更加困難且危險。

市場正在評估IEA釋出原油後可能對油市的緩解效果，因為過去釋放戰略儲油的效果不一。2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，IEA成員國分兩次合計釋出1.82億桶原油，但市場最初反應是油價反而上漲約20%，因交易者認為這顯示危機比預期更嚴重；成功案例則發生在1991年。當時美國總統老布希為因應伊拉克入侵科威特導致的油價飆升，聯合IEA釋出戰略儲油，有效促使油價回落。