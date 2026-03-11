快訊

荷莫茲海峽緊張升溫 美軍稱「摧毀16艘伊朗布雷船」影像曝光

對「中華」2字有疑慮 曹興誠喊辭文總執行委員

準備見好就收了？稱伊朗「非常想談」 川普：取決於提出的條件

聽新聞
0:00 / 0:00

WSJ：國際能源總署提議史上最大釋放石油儲備 超過1.82億桶

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國與以色列對伊朗開戰，導致荷莫茲海峽幾乎完全關閉。華爾街日報10日獨家報導，國際能源總署（IEA）已提出史上最大規模的石油儲備釋放方案，以壓低飆升的原油價格。圖為荷莫茲海峽及油管示意圖。路透
美國與以色列對伊朗開戰，導致荷莫茲海峽幾乎完全關閉。華爾街日報10日獨家報導，國際能源總署（IEA）已提出史上最大規模的石油儲備釋放方案，以壓低飆升的原油價格。圖為荷莫茲海峽及油管示意圖。路透

華爾街日報10日獨家引述知情官員報導，國際能源總署（IEA）已提出史上最大規模的石油儲備釋放方案，以壓低美國以色列伊朗開戰期間飆升的原油價格。

這項提案是在IEA 32個成員國能源官員10日召開的緊急會議上傳閱。知情官員表示，此次石油釋放規模將超過IEA成員國2022年兩度向市場釋放、合計1.82億桶石油的紀錄；當時俄羅斯正對烏克蘭發動全面入侵。

官員表示，各國預計將在11日就該提案作出決定。若沒有成員國反對，方案將獲得採納；但即使只有一個國家提出異議，也可能使計畫延後。

IEA提出此方案，是為了因應荷莫茲海峽幾乎完全關閉所造成的巨大衝擊。荷莫茲海峽是連接波斯灣與全球市場的狹窄水道，全球約五分之一的石油供應每天經由此地運輸；然而伊朗可能攻擊油輪的威脅，已使航運幾乎陷入停擺。

自美國與以色列2月28日首次開始打擊伊朗以來，油價一度飆升最多40%，突破每桶100美元。本周油價有所回落，原因是交易員密切關注美國總統川普對戰爭可能持續多久的說法。油價10日收在84美元以下，但柴油等燃料價格仍持續飆升。經濟學家警告，若油價持續上漲，可能引發通膨與股市修正，也會使一般民眾在加油時承受更大壓力。

IEA執行長比羅爾（Fatih Birol）9日表示，IEA成員國目前持有約12億桶公共石油儲備，另有約6億桶強制商業庫存。粗略估算，這相當於可彌補海灣地區供應中斷約124天的需求。不過，華爾街日報也指出，過去動用戰略石油儲備的效果並不一致。

油價 烏克蘭 原油價格 石油 以色列 美國 伊朗 俄羅斯 荷莫茲海峽

延伸閱讀

川普稱戰事將很快結束並讓美國海軍護送油輪 油價應聲大跌

石油減產…華府慌了 急擬抑制油價對策

油價回落 川普籲油輪「勇敢」通行荷莫茲海峽

G7釋油能救市？分析師潑冷水：恐壓不住油價

相關新聞

油價劇烈震盪！昨大跌11%後今開盤強彈6% 川普「水雷」訊息混亂

國際油價在經歷了又一個劇烈震盪的交易日後，今天（11日）開盤走高，川普政府對伊朗戰爭、荷莫茲海峽航運的說法反覆又混亂，讓交易者竭力應付。

AI需求大爆發！甲骨文營收增22% 上修2027財測衝900億美元

企業軟體巨擘甲骨文（Oracle）10日公布強勁財報並上調長期展望，顯示人工智慧（AI）帶動的雲端運算需求仍在高速成長。甲骨文股價盤後一度大漲近10%。

影響股市的關鍵不是川普...是戰爭拖多久 以及Fed如何反應

本周國際油價激烈震盪，先是一度衝高到每桶逼近120美元，但隨即又一路回檔到90美元以下，目前在90美元上下整理。在震盪過程中，消息面也十分混亂。先是伊朗選出哈米尼之子穆吉塔巴，繼任最高領導人，似乎不是個好兆頭，刺激油價飆漲；之後消息指出G7準備在必要時動用石油儲備，以協助平穩油價，油價因而回檔；再之後美國總統川普表示對伊朗的戰爭將「非常快」就結束，更使油價跌到90美元。

WSJ：國際能源總署提議史上最大釋放石油儲備 超過1.82億桶

華爾街日報10日獨家引述知情官員報導，國際能源總署（IEA）已提出史上最大規模的石油儲備釋放方案，以壓低美國與以色列對伊朗開戰期間飆升的原油價格。

美啟動337調查！通用汽車控進口汽車零件侵權 台廠陸企遭點名

美國國際貿易委員會（USITC）周二宣布，應通用汽車（GM）提出的申訴，對來自台灣與中國的進口汽車零組件展開新的《337條款》貿易調查。通用汽車指控這些進口產品侵害其專利。

台積電ADR小跌作收 較台北交易溢價19.15%

台股ADR周二（10日）收盤漲跌互見，台積電ADR收盤下跌0.46%，報每股347.09美元，換算並折合台幣後為每股2,204.23 元，較台北交易股票溢價率為19.15%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。