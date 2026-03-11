WSJ：國際能源總署提議史上最大釋放石油儲備 超過1.82億桶

華爾街日報10日獨家引述知情官員報導，國際能源總署（IEA）已提出史上最大規模的石油儲備釋放方案，以壓低美國與以色列對伊朗開戰期間飆升的原油價格。

這項提案是在IEA 32個成員國能源官員10日召開的緊急會議上傳閱。知情官員表示，此次石油釋放規模將超過IEA成員國2022年兩度向市場釋放、合計1.82億桶石油的紀錄；當時俄羅斯正對烏克蘭發動全面入侵。

官員表示，各國預計將在11日就該提案作出決定。若沒有成員國反對，方案將獲得採納；但即使只有一個國家提出異議，也可能使計畫延後。

IEA提出此方案，是為了因應荷莫茲海峽幾乎完全關閉所造成的巨大衝擊。荷莫茲海峽是連接波斯灣與全球市場的狹窄水道，全球約五分之一的石油供應每天經由此地運輸；然而伊朗可能攻擊油輪的威脅，已使航運幾乎陷入停擺。

自美國與以色列2月28日首次開始打擊伊朗以來，油價一度飆升最多40%，突破每桶100美元。本周油價有所回落，原因是交易員密切關注美國總統川普對戰爭可能持續多久的說法。油價10日收在84美元以下，但柴油等燃料價格仍持續飆升。經濟學家警告，若油價持續上漲，可能引發通膨與股市修正，也會使一般民眾在加油時承受更大壓力。

IEA執行長比羅爾（Fatih Birol）9日表示，IEA成員國目前持有約12億桶公共石油儲備，另有約6億桶強制商業庫存。粗略估算，這相當於可彌補海灣地區供應中斷約124天的需求。不過，華爾街日報也指出，過去動用戰略石油儲備的效果並不一致。