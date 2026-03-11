聽新聞
美啟動337調查！通用汽車控進口汽車零件侵權 台廠陸企遭點名
美國國際貿易委員會（USITC）周二宣布，應通用汽車（GM）提出的申訴，對來自台灣與中國的進口汽車零組件展開新的《337條款》貿易調查。通用汽車指控這些進口產品侵害其專利。
美國國際貿易委員會表示，本案已鎖定20名答辯人（respondents），包括中國丹陽市的汽車照明產品製造商江蘇尚通汽車配件公司（Jiangsu Srumto Auto Parts Co Ltd）以及多家台灣零件製造商，例如維輪實業（AP Auto Parts Industrial Ltd）與耿鼎企業（Gordon Auto Body Parts Co Ltd）。此外，位於密西根州、伊利諾州、加州與田納西州的九家美國汽車零件經銷商也被列為答辯人。通用汽車要求對侵權零件發布進口禁令。
