油價劇烈震盪！昨大跌11%後今開盤強彈6% 川普「水雷」訊息混亂

國際油價在經歷了又一個劇烈震盪的交易日後，今天（11日）開盤走高，川普政府對伊朗戰爭、荷莫茲海峽航運的說法反覆又混亂，讓交易者竭力應付。

西德州中級原油（WTI）4月期貨今天開盤後一度大漲6.2%至每桶88.59美元，但漲幅稍後收斂至3%左右，報每桶86.15美元。此前WTI周二收盤暴跌11.94%，本周以來劇烈震盪。

布蘭特原油期貨周二收盤暴跌11.28%，報每桶87.80美元，預料今天開盤後上漲。

美國能源部長萊特（Chris Wright）一度錯誤發布貼文，內容指美國海軍護送一艘油輪通過了荷莫茲海峽，但不久後這條貼文又被刪除，白宮隨後承認並未進行任何相關行動。

荷莫茲海峽的航運實際上幾乎停擺，導致全球五分之一的石油運輸量無法通過該海峽，中斷的情勢已迫使主要產油國減產，並推高原油與天然氣等能源價格。油輪航行量已降至極低水準，市場正密切關注正常貿易是否會恢復。

川普周一稍晚表示，中東衝突「很快就會結束」，但不會在本周內結束。然而，美國官員周二暗示軍事行動正在升級，且幾乎沒有外交談判的可能，為川普對戰事的樂觀預期潑冷水。

交易人士同時還必須應付美國總統川普在社群媒體上針對海峽水雷問題發布的一連串相互矛盾的訊息。

CNN報導，知情人士說，伊朗正在荷莫茲海峽上布設水雷，並稱伊朗有能力在航道上放置數百顆水雷；川普稍後發文說，美方至今尚未收到任何伊朗部署水雷的報告，但如果伊朗放置任何水雷在荷莫茲海峽上，美國要求立即移除；川普說，假如伊朗部署水雷不移除，將面對前所未見的嚴重軍事後果。川普稍後又表示，美軍已經擊沉10艘伊朗閒置的布雷船艇。

CIBC Private Wealth Group資深能源交易員芭賓表示：「現在的市場非常像是在『戰爭迷霧』中交易，價格是隨著事件即時發展而反應，而不是按照有序的節奏運行。」她說：「原油市場劇烈波動、價格極端震盪，交易員不斷被急速變動的行情來回甩動，新聞標題往往引發盤中大幅波動。」

中東衝突目前已進入第二周，並將十多個國家捲入其中，也引發對通膨危機的擔憂。美國零售汽油價格已上漲，對川普政府形成額外壓力。

根據彭博周二報導，沙烏地阿拉伯、伊拉克、阿聯與科威特已將合計產量下調最多每日670萬桶，相當於全球產量的6%。阿聯最大煉油廠在遭到無人機攻擊後已停止運作。

沙烏地阿拉伯國家石油公司執行長納瑟（Amin Nasser）周二表示：「干擾持續的時間愈長，對全球石油市場造成的後果將愈具災難性，而對全球經濟的衝擊也會更加嚴重。」