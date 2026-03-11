AI需求大爆發！甲骨文營收增22% 上修2027財測衝900億美元

企業軟體巨擘甲骨文（Oracle）10日公布強勁財報並上調長期展望，顯示人工智慧（AI）帶動的雲端運算需求仍在高速成長。甲骨文股價盤後一度大漲近10%。

在截至2月28日的會計年度第3季，甲骨文營收年增22%至172億美元，高於市場預估的約169億美元；調整後每股盈餘為1.79美元，也優於市場預期的1.70美元。淨利由去年同期的29.4億美元增至37.2億美元。

備受市場關注的雲端基礎設施業務表現亮眼，營收猛增84%至49億美元，增速高於前一季的68%。整體雲端業務（含基礎設施與SaaS軟體）營收成長44%至89億美元，占公司總營收逾一半。

甲骨文表示，公司正為OpenAI、Meta等客戶提供大型AI雲端基礎設施，包括部署大量晶片的資料中心，用於AI模型訓練與推論。大型AI合約帶動訂單快速累積，剩餘履約義務（RPO）增至5,530億美元。

展望未來，甲骨文預期下一季營收成長率介於19%至21%。公司同時上修2027會計年度（2026年6月起）營收預測至900億美元，高於市場預估的約866億美元，並維持本年度500億美元的資本支出計畫。管理層預計未來三年將新增逾10GW的AI運算能力。

儘管AI基礎設施投資規模龐大，甲骨文表示，多數大型AI合約由客戶預付款或由客戶自行提供繪圖處理器（GPU），因此預期毋需為這些合約額外籌資。

共同創辦人兼董事長艾利森在法說會表示，AI程式碼生成工具正提升開發效率，使甲骨文能以更少人力打造更多軟體，並為醫療、金融等產業建立自動化生態系。他也回應市場對「SaaS末日」的疑慮，認為受衝擊的將是規模較小或單一產品的業者，而非甲骨文。