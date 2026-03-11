快訊

對「中華」2字有疑慮 曹興誠喊辭文總執行委員

準備見好就收了？稱伊朗「非常想談」 川普：取決於提出的條件

強烈冷氣團+輻射冷卻發威 玉山凌晨零下8.9度再降瑞雪

聽新聞
0:00 / 0:00

AI需求大爆發！甲骨文營收增22% 上修2027財測衝900億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
企業軟體巨擘甲骨文（Oracle）10日公布強勁財報並上調長期展望。該股盤後一度大漲近10%，儘管常規交易時段下跌1.43%至149.40美元。路透
企業軟體巨擘甲骨文（Oracle）10日公布強勁財報並上調長期展望。該股盤後一度大漲近10%，儘管常規交易時段下跌1.43%至149.40美元。路透

企業軟體巨擘甲骨文（Oracle）10日公布強勁財報並上調長期展望，顯示人工智慧（AI）帶動的雲端運算需求仍在高速成長。甲骨文股價盤後一度大漲近10%。

在截至2月28日的會計年度第3季，甲骨文營收年增22%至172億美元，高於市場預估的約169億美元；調整後每股盈餘為1.79美元，也優於市場預期的1.70美元。淨利由去年同期的29.4億美元增至37.2億美元。

備受市場關注的雲端基礎設施業務表現亮眼，營收猛增84%至49億美元，增速高於前一季的68%。整體雲端業務（含基礎設施與SaaS軟體）營收成長44%至89億美元，占公司總營收逾一半。

甲骨文表示，公司正為OpenAI、Meta等客戶提供大型AI雲端基礎設施，包括部署大量晶片的資料中心，用於AI模型訓練與推論。大型AI合約帶動訂單快速累積，剩餘履約義務（RPO）增至5,530億美元。

展望未來，甲骨文預期下一季營收成長率介於19%至21%。公司同時上修2027會計年度（2026年6月起）營收預測至900億美元，高於市場預估的約866億美元，並維持本年度500億美元的資本支出計畫。管理層預計未來三年將新增逾10GW的AI運算能力。

儘管AI基礎設施投資規模龐大，甲骨文表示，多數大型AI合約由客戶預付款或由客戶自行提供繪圖處理器（GPU），因此預期毋需為這些合約額外籌資。

共同創辦人兼董事長艾利森在法說會表示，AI程式碼生成工具正提升開發效率，使甲骨文能以更少人力打造更多軟體，並為醫療、金融等產業建立自動化生態系。他也回應市場對「SaaS末日」的疑慮，認為受衝擊的將是規模較小或單一產品的業者，而非甲骨文。

雲端運算 營收 基礎設施 甲骨文

延伸閱讀

慧與AI接單爆滿上調財測 上季積壓訂單超過50億美元 有助價格維持高檔

台積目標價 大摩喊2,288元

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

資本支出擴大隱含強勁 AI 需求 法人上修這檔封測股目標價

相關新聞

油價劇烈震盪！昨大跌11%後今開盤強彈6% 川普「水雷」訊息混亂

國際油價在經歷了又一個劇烈震盪的交易日後，今天（11日）開盤走高，川普政府對伊朗戰爭、荷莫茲海峽航運的說法反覆又混亂，讓交易者竭力應付。

AI需求大爆發！甲骨文營收增22% 上修2027財測衝900億美元

企業軟體巨擘甲骨文（Oracle）10日公布強勁財報並上調長期展望，顯示人工智慧（AI）帶動的雲端運算需求仍在高速成長。甲骨文股價盤後一度大漲近10%。

影響股市的關鍵不是川普...是戰爭拖多久 以及Fed如何反應

本周國際油價激烈震盪，先是一度衝高到每桶逼近120美元，但隨即又一路回檔到90美元以下，目前在90美元上下整理。在震盪過程中，消息面也十分混亂。先是伊朗選出哈米尼之子穆吉塔巴，繼任最高領導人，似乎不是個好兆頭，刺激油價飆漲；之後消息指出G7準備在必要時動用石油儲備，以協助平穩油價，油價因而回檔；再之後美國總統川普表示對伊朗的戰爭將「非常快」就結束，更使油價跌到90美元。

WSJ：國際能源總署提議史上最大釋放石油儲備 超過1.82億桶

華爾街日報10日獨家引述知情官員報導，國際能源總署（IEA）已提出史上最大規模的石油儲備釋放方案，以壓低美國與以色列對伊朗開戰期間飆升的原油價格。

美啟動337調查！通用汽車控進口汽車零件侵權 台廠陸企遭點名

美國國際貿易委員會（USITC）周二宣布，應通用汽車（GM）提出的申訴，對來自台灣與中國的進口汽車零組件展開新的《337條款》貿易調查。通用汽車指控這些進口產品侵害其專利。

台積電ADR小跌作收 較台北交易溢價19.15%

台股ADR周二（10日）收盤漲跌互見，台積電ADR收盤下跌0.46%，報每股347.09美元，換算並折合台幣後為每股2,204.23 元，較台北交易股票溢價率為19.15%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。