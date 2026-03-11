快訊

傳川普私下問金主挺誰挑戰白宮 盧比歐呼聲高於范斯

小S老公搭訕大S正妹粉絲！還傳出殯照證明身分 私密對話曝光

幼老共學／日本幼老共學選校首選 爺奶老師在台能行？

聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟發布SMR策略 盼2030年代初期完成首批部署

中央社／ 布魯塞爾10日專電

歐盟今天發布小型模組化反應爐（SMR）策略，提出多項行動目標，希望能協助有意追求SMR技術的成員國，在2030年代初期完成首批部署。

歐洲執委會10日提出一系列能源策略方針，包含促進投資清潔能源解決方案、提高韌性並降低能源價格。同時強調，當前的地緣政治環境再次顯示，歐洲依賴進口化石燃料的風險，因此清潔能源既是最能夠負擔且最安全的能源。

在這一系列的方針中，小型模組化反應爐（SMR）策略特別引起關注。

根據歐盟執委會發布的文件指出，SMR可能有助於達成歐盟「供應本土、負擔得起且清潔」的能源政策目標，並成為歐洲下一個重大工業發展計畫之一。同時SMR具有動員多個歐盟國家完整價值鏈的潛力，涵蓋工程、先進材料和機器人等多個商業領域。在鞏固創新領先地位的同時，確保歐盟境內的最高核能安全、保障、防護和放射性防護標準，以保護公民與環境。

文件中也提及，SMR可以減少對化石燃料的依賴，以加強歐盟的能源安全和自主權。

對於SMR未來的發展，文件中也設定了願景，希望能在2030年代初期交付並支持追求這項技術的歐盟成員國完成部署。

然而，文件也提到，目標是希望2030年代初期部署首批SMR，但是成功與否仍取決於資本、知識彙整、監管框架以及強大的供應鏈開發。要達成這個目標，歐盟機構、成員國、工業界和研究機構間需要採取協調及行動。

歐盟 能源政策 地緣政治

延伸閱讀

大陸經濟慘成脆弱大國 歐盟智庫分析「外強中乾」現況：歐洲應更自信向北京交涉

范德賴恩與多位中東領導人會議 譴責伊朗無差別攻擊

提能源戰略 楊建綱：取消禁核限制、與美方全面能源合作

新聞中的公民與社會／保加利亞加入「歐元區」 政府推動採用歐元考量為何？

相關新聞

油價劇烈震盪！昨大跌11%後今開盤強彈6% 川普「水雷」訊息混亂

國際油價在經歷了又一個劇烈震盪的交易日後，今天（11日）開盤走高，川普政府對伊朗戰爭、荷莫茲海峽航運的說法反覆又混亂，讓交易者竭力應付。

AI需求大爆發！甲骨文營收增22% 上修2027財測衝900億美元

企業軟體巨擘甲骨文（Oracle）10日公布強勁財報並上調長期展望，顯示人工智慧（AI）帶動的雲端運算需求仍在高速成長。甲骨文股價盤後一度大漲近10%。

影響股市的關鍵不是川普...是戰爭拖多久 以及Fed如何反應

本周國際油價激烈震盪，先是一度衝高到每桶逼近120美元，但隨即又一路回檔到90美元以下，目前在90美元上下整理。在震盪過程中，消息面也十分混亂。先是伊朗選出哈米尼之子穆吉塔巴，繼任最高領導人，似乎不是個好兆頭，刺激油價飆漲；之後消息指出G7準備在必要時動用石油儲備，以協助平穩油價，油價因而回檔；再之後美國總統川普表示對伊朗的戰爭將「非常快」就結束，更使油價跌到90美元。

戰火燒到晶片產業？關鍵氣體供應恐斷鏈 半導體需求面臨新風險

分析師警告說，中東地區的長期衝突可能會影響半導體產業獲取關鍵材料的管道；另外，能源成本上升可能也將衝擊市場對晶片的需求。

油價多空拉鋸 IEA擬提出「史上最大規模」釋油方案 投資人評估效果

知悉情況的官員表示，國際能源署（IEA）已經提議史上最大規模的石油儲備釋放計畫，希望藉此壓低因伊朗戰爭而飆升的油價。消息出爐後，國際油價吐回開盤漲勢，一度跌逾1%，稍後又回到平盤，呈現多空拉鋸。

WSJ：國際能源總署提議史上最大釋放石油儲備 超過1.82億桶

華爾街日報10日獨家引述知情官員報導，國際能源總署（IEA）已提出史上最大規模的石油儲備釋放方案，以壓低美國與以色列對伊朗開戰期間飆升的原油價格。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。