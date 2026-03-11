歐盟發布SMR策略 盼2030年代初期完成首批部署

歐盟今天發布小型模組化反應爐（SMR）策略，提出多項行動目標，希望能協助有意追求SMR技術的成員國，在2030年代初期完成首批部署。

歐洲執委會10日提出一系列能源策略方針，包含促進投資清潔能源解決方案、提高韌性並降低能源價格。同時強調，當前的地緣政治環境再次顯示，歐洲依賴進口化石燃料的風險，因此清潔能源既是最能夠負擔且最安全的能源。

在這一系列的方針中，小型模組化反應爐（SMR）策略特別引起關注。

根據歐盟執委會發布的文件指出，SMR可能有助於達成歐盟「供應本土、負擔得起且清潔」的能源政策目標，並成為歐洲下一個重大工業發展計畫之一。同時SMR具有動員多個歐盟國家完整價值鏈的潛力，涵蓋工程、先進材料和機器人等多個商業領域。在鞏固創新領先地位的同時，確保歐盟境內的最高核能安全、保障、防護和放射性防護標準，以保護公民與環境。

文件中也提及，SMR可以減少對化石燃料的依賴，以加強歐盟的能源安全和自主權。

對於SMR未來的發展，文件中也設定了願景，希望能在2030年代初期交付並支持追求這項技術的歐盟成員國完成部署。

然而，文件也提到，目標是希望2030年代初期部署首批SMR，但是成功與否仍取決於資本、知識彙整、監管框架以及強大的供應鏈開發。要達成這個目標，歐盟機構、成員國、工業界和研究機構間需要採取協調及行動。