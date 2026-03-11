聽新聞
0:00 / 0:00
台積電ADR小跌作收 較台北交易溢價19.15%
台股ADR周二（10日）收盤漲跌互見，台積電ADR收盤下跌0.46%，報每股347.09美元，換算並折合台幣後為每股2,204.23 元，較台北交易股票溢價率為19.15%。
道瓊工業指數10日收盤下跌34.29點，跌幅0.07%，收47,706.51點； 標普500指數下跌14.51點，跌幅0.21%，收6,781.48點；那斯達克指數微漲1.16點，漲幅0.01%，收22,697.10點。
費城半導體指數上漲54.72點，漲幅0.70%，報7,865.12點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 344.68 +0.23 335.50 2.74
中華電 CHT 137.01 -0.02 135.00 1.49
台積電 TSM 2,204.23 -0.46 1,850.00 19.15
聯電 UMC 60.20 -2.57 60.40 -0.33
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。