台積電ADR小跌作收 較台北交易溢價19.15%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周二（10日）收盤漲跌互見，台積電ADR收盤下跌0.46%，報每股347.09美元，換算並折合台幣後為每股2,204.23 元，較台北交易股票溢價率為19.15%。

道瓊工業指數10日收盤下跌34.29點，跌幅0.07%，收47,706.51點； 標普500指數下跌14.51點，跌幅0.21%，收6,781.48點；那斯達克指數微漲1.16點，漲幅0.01%，收22,697.10點。

費城半導體指數上漲54.72點，漲幅0.70%，報7,865.12點。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 344.68 +0.23 335.50 2.74

中華電 CHT 137.01 -0.02 135.00 1.49

台積電 TSM 2,204.23 -0.46 1,850.00 19.15

聯電 UMC 60.20 -2.57 60.40 -0.33

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

紐約 聯電 彭博

石油減產…華府慌了 急擬抑制油價對策

美國對伊朗開戰導致全球能源運輸命脈荷莫茲海峽實質停擺，約兩千萬桶日均石油運輸受阻，國際油價飆漲，美國川普政府陷入恐慌，連夜盤點多種抑制油價手段。紐約時報分析，華府可用工具有限，包括釋出儲備、鬆綁運輸限制、調整出口，甚至可能重新讓俄羅斯原油回流市場；但專家指出，在荷莫茲海峽恢復通行前，其他作法效果有限。

亞洲航空公司紛漲價 油價危機若持續…部分廉航恐倒閉

中東戰火持續，亞洲航空公司紛紛調漲機票價格，同時擬妥萬一衝突升高被迫停飛的應變計畫。彭博資訊指出，當地航空業者不像歐美同業，比較沒有預先對高油價進行避險安排，更容易受到燃料突然飆高的衝擊。

沙國示警油市「災難性後果」 原已吃緊的原油庫存將加劇減少

沙烏地阿拉伯國營阿美石油公司（Aramco）10日在財報說明會上表示，該公司目前無法從波斯灣出口石油，但已啟動國內油管將石油輸往紅海沿岸揚布港出口，並調度全球各地的貯油，能夠供應大部分客戶的需要。

爭端升溫 AI大廠Anthropic 告美國防部

美國人工智慧（ＡＩ）新創公司Anthropic上周正式遭美國國防部列為「供應鏈風險」企業後，九日在加州提告，要求法院撤銷該認定，使雙方兩周以來急遽升溫的爭端再升級。

影響股市的關鍵不是川普...是戰爭拖多久 以及Fed如何反應

本周國際油價激烈震盪，先是一度衝高到每桶逼近120美元，但隨即又一路回檔到90美元以下，目前在90美元上下整理。在震盪過程中，消息面也十分混亂。先是伊朗選出哈米尼之子穆吉塔巴，繼任最高領導人，似乎不是個好兆頭，刺激油價飆漲；之後消息指出G7準備在必要時動用石油儲備，以協助平穩油價，油價因而回檔；再之後美國總統川普表示對伊朗的戰爭將「非常快」就結束，更使油價跌到90美元。

