市場消化中東局勢與川普發言 美股收盤走勢不一、道瓊下跌34點
美國總統川普暗示伊朗戰爭即將結束後，近日急漲的國際油價應聲重挫，投資人正消化中東局勢與川普發言，華爾街股市主要指數今天收盤互有漲跌。
道瓊工業指數下挫34.29點或0.07%，收報47706.51點。
標普500指數微跌14.51點或0.21%，收在6781.48點。
那斯達克指數小幅上揚1.16點或0.01%，收22697.11點。
費城半導體指數挺升54.72點或0.7%，收7865.12點。
