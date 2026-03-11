聽新聞
節能應對中東局勢 泰國遠距辦公 越南限制用車

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

美聯社十日報導，中東戰事擾亂石油和天然氣供應，東南亞國家正採取應對措施。泰國總理阿努廷指示，政府機構和國營企業應開始安排讓內勤員工遠距辦公。

泰國政府十日還說，將暫緩官員赴海外培訓、出差和考察。泰國能源部同時提出多項節能措施，建議政府與私人辦公室將冷氣溫度設定在攝氏廿七度，員工可穿短袖襯衫上班，減少使用電梯與影印機。若中東局勢進一步惡化，政府將從晚上十時起調暗廣告看板照明，關閉主要公路沿線以外的所有加油站，以減少燃料消耗。

泰國副總理兼交通部長皮帕九日呼籲民眾不要對國際油價上漲恐慌，強調泰國並未面臨石油短缺。

越南政府也採類似措施，同時敦促民眾限制使用私家車。隨著燃油價格上漲，當地可見加油站外大排長龍，汽機車駕駛爭相加滿油箱。

半島電視台十日報導，南亞的巴基斯坦也推出「戰爭撙節計畫」，應對美國、以色列與伊朗開戰後爆發的石油危機。報導引述巴國「黎明報」指出，總理夏立夫九日晚間宣布，所有政府部門將實施每周工作四天，中小學和大學將繼續關閉兩周，高等教育機構將持續採行遠距教學。夏立夫要求，公部門和私人企業應確保五成員工在家工作，未來兩個月提供給所有政府和官員車輛的燃油將減少五成。夏立夫還宣布國會議員減薪百分之廿五。

國際油價 阿努廷 越南

延伸閱讀

中東戰事推高油價 捷克政府監控燃料銷售利潤

中東戰火引石油危機 香港航空公司、運輸公司紛加價

日釋儲備油 韓訂價格上限

石油吃緊…日擬釋油計畫 韓查哄抬油價

相關新聞

美股早盤／美防長揚言發動最強烈攻擊！油價重回90美元 指數漲跌互見

阿拉伯聯合大公國的最大煉油廠停產，加上中東再傳油輪爆炸，油價重回每桶90美元以上，伊朗戰事迅速落幕的推測出現疑慮，美股10日早盤四大指數漲跌互見。

北京當局怒了！陸交通部找馬士基等航商「喝咖啡」 抗議運費和中斷服務

中國大陸交通部10日約談馬士基航運與地中海航運公司（MSC）的主管，對兩家歐洲航運公司在這次中東戰爭期間收取超高運費以及中斷服務，表示不滿。

影響股市的關鍵不是川普...是戰爭拖多久 以及Fed如何反應

本周國際油價激烈震盪，先是一度衝高到每桶逼近120美元，但隨即又一路回檔到90美元以下，目前在90美元上下整理。在震盪過程中，消息面也十分混亂。先是伊朗選出哈米尼之子穆吉塔巴，繼任最高領導人，似乎不是個好兆頭，刺激油價飆漲；之後消息指出G7準備在必要時動用石油儲備，以協助平穩油價，油價因而回檔；再之後美國總統川普表示對伊朗的戰爭將「非常快」就結束，更使油價跌到90美元。

石油減產 華府慌了 急擬抑油價對策

美國對伊朗開戰導致全球能源運輸命脈荷莫茲海峽實質停擺，約兩千萬桶日均石油運輸受阻，國際油價飆漲，美國川普政府陷入恐慌，連夜盤點多種抑制油價手段。紐約時報分析，華府可用工具有限，包括釋出儲備、鬆綁運輸限制、調整出口，甚至可能重新讓俄羅斯原油回流市場；但專家指出，在荷莫茲海峽恢復通行前，其他作法效果有限。

航空公司紛漲價 擬停飛計畫

中東戰火持續，亞洲航空公司紛紛調漲機票價格，同時擬妥萬一衝突升高被迫停飛的應變計畫。彭博資訊指出，當地航空業者不像歐美同業，比較沒有預先對高油價進行避險安排，更容易受到燃料突然飆高的衝擊。

