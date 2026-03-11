航空公司紛漲價 擬停飛計畫

中東戰火持續，亞洲航空公司紛紛調漲機票價格，同時擬妥萬一衝突升高被迫停飛的應變計畫。彭博資訊指出，當地航空業者不像歐美同業，比較沒有預先對高油價進行避險安排，更容易受到燃料突然飆高的衝擊。

國內航空業者皆表示，目前所有國際航班正常營運，將持續關注國際情勢與市場發展，依航空燃油牌價變化機制適時調整燃油附加費。

彭博資訊報導，美伊戰爭已超過一周，中東地區幾家大型航空公司和機場均受戰火波及，營運一度接近停擺，但如今已慢慢開始增開航班，例如阿聯酋已恢復通往全球五十多國約一百個地點的航班，但其他亞洲同業正為美伊戰爭擬定應變措施，其中包含調漲機票價格。

澳洲航空和紐西蘭航空十日宣布，因中東衝突將上調票價。澳航表示，本周起開始調漲，漲幅因航線而異，知情人士透露基本上大約會漲百分之五。澳航也叫苦，飛機燃料過去兩周已飆漲百分之一百五十。

香港航空也在網站宣布，將從十二日起調高燃油附加費，漲幅最高可達百分之卅五點二。

印度的航空公司已將長程航線機票價格調高百分之十五，知情人士說，現在業者考慮再拉大漲幅。越南當地官媒則是警告，由於飛機燃料依賴進口，機票最高有可能漲百分之七十。

消息人士表示，東南亞一些廉價航空公司因而開始預想，一旦燃料貴到無法負擔或是難以取得時，飛機只能停飛。

Sparta Commodities資深分析師說，亞洲的航空公司若沒有夠強的避險規畫，先前機票售出的基準點比起現在所在位置，真的受傷很重。

消息來源指出，如果目前油價居高不下的情況再維持三個多月，一些利潤率低的廉航恐怕就要倒閉。德意志銀行分析師萊恩伯格預測，因為最弱小的航空公司中止營運，伊朗戰爭可能令全球數千架飛機被迫停飛。

飛機燃料價格波動太猛烈，導致紐西蘭航空十日暫停發布財測，該公司兩周前對市場前景的預期，現在已完全不適用，預估這波燃料大漲的影響會在下半年呈現。