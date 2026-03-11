聽新聞
0:00 / 0:00

川普表示戰事將很快結束 專家：油價將擺盪數月

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

儘管川普表示，對伊朗的戰爭「非常快」就會結束，但觀察家指出，戰爭不會因為川普說結束就立刻結束；油市專家預料石油市場仍將擺盪數月，油價將在每桶80美元以下盤整。

英國金融時報（FT）報導，觀察家認為，由於戰爭拖長對川普沒有任何好處，因此市場共識是川普只會儘快找退路。

川普的戰鬥意志在9日油價衝破每桶100美元後，不得不消退，他當日發言涵義非常清楚，就是他正在尋找下交流道的路徑。

紐約8日晚間，布蘭特原油1個月與2個月期貨間差價達到每桶9美元，這是俄羅斯入侵烏克蘭以來從未見過的差距。

換言之石油市場已經預料川普即將退卻。之後隨著短期油價崩跌，石油期貨價格曲線已迅速走平。

川普雖說這場戰爭「非常快」就會結束，但他無法像「解放日」關稅措施那樣說退就退，因為戰爭若要結束，首先需得到伊朗與以色列的配合。戰爭並不會只因為一個人宣布結束，就完全結束。

油市專家指出，戰爭對能源市場的衝擊若要消退，需要靠石油生產國及航運公司共同參與。

即使產油國迅速恢復正常生產，石油市場仍將震動數月之久。

目前由於大量船隻陷在波斯灣內，因此海峽一旦開放，將會有大量油貨在海上移動，如此將使石油市場擺盪數月之久。  

 

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

油價回落 川普籲油輪「勇敢」通行荷莫茲海峽

川普不准伊朗封鎖荷莫茲海峽 油價續挫10%、油電燃氣股全倒

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

川普稱伊朗戰爭「很快」結束！ 他預測油價走低

相關新聞

石油減產…華府慌了 急擬抑制油價對策

美國對伊朗開戰導致全球能源運輸命脈荷莫茲海峽實質停擺，約兩千萬桶日均石油運輸受阻，國際油價飆漲，美國川普政府陷入恐慌，連夜盤點多種抑制油價手段。紐約時報分析，華府可用工具有限，包括釋出儲備、鬆綁運輸限制、調整出口，甚至可能重新讓俄羅斯原油回流市場；但專家指出，在荷莫茲海峽恢復通行前，其他作法效果有限。

亞洲航空公司紛漲價 油價危機若持續…部分廉航恐倒閉

中東戰火持續，亞洲航空公司紛紛調漲機票價格，同時擬妥萬一衝突升高被迫停飛的應變計畫。彭博資訊指出，當地航空業者不像歐美同業，比較沒有預先對高油價進行避險安排，更容易受到燃料突然飆高的衝擊。

沙國示警油市「災難性後果」 原已吃緊的原油庫存將加劇減少

沙烏地阿拉伯國營阿美石油公司（Aramco）10日在財報說明會上表示，該公司目前無法從波斯灣出口石油，但已啟動國內油管將石油輸往紅海沿岸揚布港出口，並調度全球各地的貯油，能夠供應大部分客戶的需要。

爭端升溫 AI大廠Anthropic 告美國防部

美國人工智慧（ＡＩ）新創公司Anthropic上周正式遭美國國防部列為「供應鏈風險」企業後，九日在加州提告，要求法院撤銷該認定，使雙方兩周以來急遽升溫的爭端再升級。

影響股市的關鍵不是川普...是戰爭拖多久 以及Fed如何反應

本周國際油價激烈震盪，先是一度衝高到每桶逼近120美元，但隨即又一路回檔到90美元以下，目前在90美元上下整理。在震盪過程中，消息面也十分混亂。先是伊朗選出哈米尼之子穆吉塔巴，繼任最高領導人，似乎不是個好兆頭，刺激油價飆漲；之後消息指出G7準備在必要時動用石油儲備，以協助平穩油價，油價因而回檔；再之後美國總統川普表示對伊朗的戰爭將「非常快」就結束，更使油價跌到90美元。

亞太金融人才爭奪戰升溫

彭博資訊報導，銀行業的員工拿到獎金後跳槽雖很常見，但隨著亞太地區交易的回暖，正引發全球大投銀新一輪的人才爭奪戰，亞洲資深銀行家跳槽到競爭對手的步伐近來更是加快。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。