川普表示戰事將很快結束 專家：油價將擺盪數月
儘管川普表示，對伊朗的戰爭「非常快」就會結束，但觀察家指出，戰爭不會因為川普說結束就立刻結束；油市專家預料石油市場仍將擺盪數月，油價將在每桶80美元以下盤整。
英國金融時報（FT）報導，觀察家認為，由於戰爭拖長對川普沒有任何好處，因此市場共識是川普只會儘快找退路。
川普的戰鬥意志在9日油價衝破每桶100美元後，不得不消退，他當日發言涵義非常清楚，就是他正在尋找下交流道的路徑。
紐約8日晚間，布蘭特原油1個月與2個月期貨間差價達到每桶9美元，這是俄羅斯入侵烏克蘭以來從未見過的差距。
換言之石油市場已經預料川普即將退卻。之後隨著短期油價崩跌，石油期貨價格曲線已迅速走平。
川普雖說這場戰爭「非常快」就會結束，但他無法像「解放日」關稅措施那樣說退就退，因為戰爭若要結束，首先需得到伊朗與以色列的配合。戰爭並不會只因為一個人宣布結束，就完全結束。
油市專家指出，戰爭對能源市場的衝擊若要消退，需要靠石油生產國及航運公司共同參與。
即使產油國迅速恢復正常生產，石油市場仍將震動數月之久。
目前由於大量船隻陷在波斯灣內，因此海峽一旦開放，將會有大量油貨在海上移動，如此將使石油市場擺盪數月之久。
