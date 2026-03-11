聽新聞
川普稱戰事將很快結束並讓美國海軍護送油輪 油價應聲大跌

經濟日報／ 編譯季晶晶葉亭均／綜合外電
美國總統川普表示，美伊戰事將「很快」結束，油價應聲回落。（路透）

美國總統川普9日表示，美國對伊朗的軍事行動已取得「重大進展」，戰事將「很快」結束，而且他計劃解除對部分國家的制裁，並讓美國海軍護送油輪通過荷莫茲海峽，以穩定石油市場。消息帶動油價逆轉前一天飆破100美元的走勢，一度大跌約11%，回到100美元以下。

川普在佛州多拉（Doral）舉行記者會表示，隨著戰事推進，國際油價將回落。他表示，油價因市場恐慌一度飆破每桶100美元，「是因市場對軍事行動的恐慌而推高油價」。隨著美軍削弱伊朗軍事能力，全球石油供應長期將更加安全。

被問到戰事是否會在本周內結束？他回應：「不會，但我認為很快，非常快。」但他也強調，若伊朗試圖阻斷石油供應，美國將「以更強力方式」打擊對方，確保能源市場穩定。

國際油價10日開低走低，西德州和布蘭特原油期貨一度均暴跌約11%，之後跌幅一度收斂至7%。9日西德州盤中曾暴漲逾31%，衝上119.48美元，布蘭特大漲29%至119.5美元，但傳出G7準備必要時釋放戰略儲油的消息後，收盤漲幅剩4.26%。

川普並對伊朗選擇穆吉塔巴接任最高領袖表示「失望」，認為這項選擇可能讓伊朗「繼續走同樣的路」。他表示，希望未來伊朗領導人「能為國家帶來和平」。當被問及穆吉塔巴是否成為美方打擊目標時，川普兩度拒絕回答，僅表示這樣的說法「並不恰當」。

伊朗革命衛隊回嗆，這場戰爭不會由美軍來結束，而是由伊朗決定戰爭何時結束。路透則分析，伊朗打算進行一場持久戰，靠切斷能源通道重創全球市場，迫使川普退讓。

川普也透露，他9日與俄羅斯總統普丁通話，討論中東局勢與烏克蘭戰爭，並表示普丁「希望能提供幫助」。

荷莫茲海峽目前實際上仍處於關閉狀態，導致包括沙烏地阿拉伯在內的波灣主要產油國被迫削減石油產量。

分析師與產業官員指出，除非能恢復油輪通過荷莫茲海峽的運輸流量，否則白宮幾乎沒有有效工具能迅速壓低油價。荷莫茲海峽位於伊朗與阿曼之間，是全球約五分之一石油供應必經的狹窄水道。

川普透露，截至目前，美軍已打擊超過5,000個伊朗目標，並稱伊朗飛彈能力已降至原本的10%，無人機發射量也減少約83%。他並誇稱，美軍「已摧毀伊朗海軍、空軍與防空系統」，若有需要，仍有能力進一步摧毀目標。

