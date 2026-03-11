爭端升溫 AI大廠Anthropic 告美國防部

美國人工智慧（ＡＩ）新創公司Anthropic上周正式遭美國國防部列為「供應鏈風險」企業後，九日在加州提告，要求法院撤銷該認定，使雙方兩周以來急遽升溫的爭端再升級。

五角大廈此前已與Anthropic協商數月，要求在合法範圍內，以任何目的使用Anthropic的ＡＩ模型「Claude」，但Anthropic堅持不得用於對美國人民的監控，或完全自主武器系統的運作。

談判僵持下，美國國防部長赫塞斯二月廿七日宣布要將Anthropic列為供應鏈風險，以禁止五角大廈承包商及合作夥伴與Anthropic進行任何商業往來，並給Anthropic六個月時間將其原本提供的ＡＩ服務轉移給其他供應商接手。同時，ＡＩ同業OpenAI卻宣布與國防部達成協議。

Anthropic在提交加州北區聯邦地方法院的訴狀中，除挑戰上述認定，也請求在案件審理期間暫緩執行相關措施，並要求美國其他政府機構撤回相關指令。

Anthropic說，國防部這次做法前所未有且違法，正對公司造成不可彌補的傷害，使該公司與私營企業的合約陷入不確定，短期內可能危及數億美元收入，「憲法不允許政府利用其巨大權力，因企業發表受憲法保護的言論進行懲罰」。

Anthropic說，除經濟損失，政府行動還損害公司聲譽，並侵犯其受憲法第一修正案保障的言論自由。該公司已另外在華府的美國聯邦上訴法院提出申請，要求正式審查國防部的決定。

「供應鏈風險」標籤通常用於被美國視為對手國家的企業，而不針對美國企業。美媒ＣＮＢＣ報導，國防部這次做法極罕見。Anthropic上周已證實，「供應鏈風險」標籤將立即生效，禁止政府承包商在執行美國軍事任務時使用Anthropic技術；執行長阿莫戴說，企業仍可在與五角大廈無關的專案使用Claude。

白宮發言人休斯頓為國防部行動辯護說，總統川普絕不會允許一家激進左派、過度政治正確的公司決定技術該如何使用，進而危及國家安全，川普與赫塞斯正保障美軍擁有完成任務所需的適當工具，確保軍隊不會被科技巨頭主管的意識形態脅持。五角大廈未回應置評請求。

川普二月廿七日已在社群媒體批評Anthropic不配合政府要求，正指示各聯邦機構立即停用Anthropic技術。美媒Axios九日報導，白宮正準備正式指示聯邦政府將該公司ＡＩ從政府營運移除。