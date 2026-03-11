聽新聞
0:00 / 0:00

價值觀重於錢 OpenAI失人才

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
Anthropic執行長阿莫戴（右）與OpenAI執行長奧特曼（中）早有心結，兩人二月十九日在印度總理莫迪（左）主持的人工智慧影響力峰會上合照，刻意不牽手。（法新社）
Anthropic執行長阿莫戴（右）與OpenAI執行長奧特曼（中）早有心結，兩人二月十九日在印度總理莫迪（左）主持的人工智慧影響力峰會上合照，刻意不牽手。（法新社）

美國人工智慧（ＡＩ）公司Anthropic與五角大廈因ＡＩ應用的底線鬧翻，國防部轉而與OpenAI達成協議，但近日至少兩位OpenAI高層離職，其中一人還加入Anthropic，這顯示Anthropic雖失去政府生意，卻在人才競爭中暫時占上風。

華爾街日報九日報導，在ＡＩ同業的競爭，最要緊的就是爭奪技術人才。獲得多家公司開價的ＡＩ研究人員，薪酬可能高達數億美元，但OpenAI近日人才流失也提醒業界，在他們最想吸納的人才眼中，價值觀往往重於金錢。

自從OpenAI二月廿七日宣布與五角大廈達成協議、將在國防部機密網路部署其ＡＩ模型以來，至少已兩位高階主管以價值觀和原則為由離職。

曾任OpenAI機器人部門硬體主管的卡里諾夫斯基，七日已在社群媒體Ｘ宣布，因擔憂OpenAI和國防部的合約而離職。此前幾天，OpenAI研究副總裁史瓦澤發文說，將離開OpenAI並加入Anthropic，表示後者的「人才、研究品味和價值觀很令我印象深刻，很高興能參與該公司未來發展！」

Anthropic是由執行長阿莫戴等前OpenAI研究人員於二○二一年創立，認為OpenAI急於推出商業產品，卻忽略安全性。自從阿莫戴表明Anthropic不會為了與國防部簽約而退守底線後，該公司的聊天機器人「Claude」在蘋果應用程式商店的下載量，一度首次超越OpenAI的ChatGPT奪冠。

去年夏天， 社媒巨擘Meta曾為加速其模型開發，發動積極挖角攻勢，試圖從OpenAI、Anthropic等競爭對手的實驗室挖走研究人員和工程師，有時還不惜開出數億美元薪酬方案，考驗Anthropic員工有多重視於該公司的道德取向。

OpenAI以獎金等方式回應Meta挖角。但據阿莫戴透露，Anthropic公司只告訴員工，不會為了應對Meta做法而改變員工薪酬結構，「我們向大家說：你們來這是為了實現願景。我們有體制，且會遵守體制。若你們要走，就走吧」；最後，只有兩位Anthropic員工跳槽到Meta，OpenAI卻流失「數十位」員工。

與國防部簽約後的周末，OpenAI執行長奧特曼在Ｘ舉行「有問必答」活動，與另兩位員工回答提問。簽約後的下個工作日，奧特曼又發文說，一直在與國防部合作對協議進行若干補充，以好好釐清公司的原則。不過，史瓦澤隔天就離職，接著是卡里諾夫斯基。

應用程式 社群媒體 價值觀

相關新聞

石油減產…華府慌了 急擬抑制油價對策

美國對伊朗開戰導致全球能源運輸命脈荷莫茲海峽實質停擺，約兩千萬桶日均石油運輸受阻，國際油價飆漲，美國川普政府陷入恐慌，連夜盤點多種抑制油價手段。紐約時報分析，華府可用工具有限，包括釋出儲備、鬆綁運輸限制、調整出口，甚至可能重新讓俄羅斯原油回流市場；但專家指出，在荷莫茲海峽恢復通行前，其他作法效果有限。

亞洲航空公司紛漲價 油價危機若持續…部分廉航恐倒閉

中東戰火持續，亞洲航空公司紛紛調漲機票價格，同時擬妥萬一衝突升高被迫停飛的應變計畫。彭博資訊指出，當地航空業者不像歐美同業，比較沒有預先對高油價進行避險安排，更容易受到燃料突然飆高的衝擊。

爭端升溫 AI大廠Anthropic 告美國防部

美國人工智慧（ＡＩ）新創公司Anthropic上周正式遭美國國防部列為「供應鏈風險」企業後，九日在加州提告，要求法院撤銷該認定，使雙方兩周以來急遽升溫的爭端再升級。

影響股市的關鍵不是川普...是戰爭拖多久 以及Fed如何反應

本周國際油價激烈震盪，先是一度衝高到每桶逼近120美元，但隨即又一路回檔到90美元以下，目前在90美元上下整理。在震盪過程中，消息面也十分混亂。先是伊朗選出哈米尼之子穆吉塔巴，繼任最高領導人，似乎不是個好兆頭，刺激油價飆漲；之後消息指出G7準備在必要時動用石油儲備，以協助平穩油價，油價因而回檔；再之後美國總統川普表示對伊朗的戰爭將「非常快」就結束，更使油價跌到90美元。

節能應對中東局勢 泰國遠距辦公、越南限制用車

美聯社十日報導，中東戰事擾亂石油和天然氣供應，東南亞國家正採取應對措施。泰國總理阿努廷指示，政府機構和國營企業應開始安排讓內勤員工遠距辦公。

價值觀重於錢 OpenAI失人才

美國人工智慧（ＡＩ）公司Anthropic與五角大廈因ＡＩ應用的底線鬧翻，國防部轉而與OpenAI達成協議，但近日至少兩位OpenAI高層離職，其中一人還加入Anthropic，這顯示Anthropic雖失去政府生意，卻在人才競爭中暫時占上風。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。