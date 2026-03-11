石油減產 華府慌了 急擬抑油價對策

美國對伊朗開戰導致全球能源運輸命脈荷莫茲海峽實質停擺，約兩千萬桶日均石油運輸受阻，國際油價飆漲，美國川普政府陷入恐慌，連夜盤點多種抑制油價手段。紐約時報分析，華府可用工具有限，包括釋出儲備、鬆綁運輸限制、調整出口，甚至可能重新讓俄羅斯原油回流市場；但專家指出，在荷莫茲海峽恢復通行前，其他作法效果有限。

彭博十日報導，能源運輸要道荷莫茲海峽幾乎停擺，中東石油減產幅度正在增長。幾位匿名知情人士透露，沙烏地阿拉伯已每日減產兩百萬至兩百五十萬桶，阿拉伯聯合大公國每日減產五十萬至八十萬桶，科威特減產約五十萬桶，伊拉克減產約兩百九十萬桶。

全球最大石油出口商、沙烏地阿美石油公司執行長納瑟在十日法說會上，拒絕就產量水準置評。但他說，若戰事持續擾亂荷莫茲海峽航運，全球石油市場將面臨「災難性」後果，「我們過去雖然也曾面臨過干擾，但這次無疑是本區域石油和天然氣產業至今面臨的最大危機」。

ＣＮＮ引述知情人士透露，原油市場反應激烈，令川普政府高層措手不及陷入恐慌，上周末緊急研擬多項抑制油價對策，包括放寬國內石油運輸限制、暫緩聯邦汽油稅、限制美國原油出口、實施價格管制，甚至干預石油期貨市場。

石油市場分析公司「物資脈絡」創辦人強斯頓指出，這是史上最大的供應衝擊，川普政府可迅速、有效壓低油價的手段有限。在油輪恢復正常通行之前，無論是美伊戰爭結束或伊朗無法威脅船舶，都很難讓價格明顯回落，「其他作法都只是微調」。

強斯頓說，美國短期內可採取的作法是釋出戰備儲油。儘管效果有限，但這是西方國家實際上能做到最重要的一件事。七大工業國集團九日已表明暫不聯合釋出儲油，將進一步討論。

其他抑制油價的作法爭議更大，包括暫時停徵每加侖十八點四美分的聯邦汽油稅，但此舉須經國會同意，且會排擠公路經費。至於重新限制石油出口，則可能擾亂煉油與出口體系，也會衝擊歐洲、拉丁美洲買家，並傷害美國石油業，長遠看來恐弊大於利。

另一個敏感選項是放寬對俄羅斯制裁，讓滯留海上的俄國原油重新流入市場，美國財政部上周也已暫時鬆綁限制，允許印度購買更多俄油。至於放寬環保規定，對抑制油價的效果更有限。