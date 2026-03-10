影響股市的關鍵不是川普...是戰爭拖多久 以及Fed如何反應

本周國際油價激烈震盪，先是一度衝高到每桶逼近120美元，但隨即又一路回檔到90美元以下，目前在90美元上下整理。在震盪過程中，消息面也十分混亂。先是伊朗選出哈米尼之子穆吉塔巴，繼任最高領導人，似乎不是個好兆頭，刺激油價飆漲；之後消息指出G7準備在必要時動用石油儲備，以協助平穩油價，油價因而回檔；再之後美國總統川普表示對伊朗的戰爭將「非常快」就結束，更使油價跌到90美元。

然而，油價究竟是否隨著這些消息而動盪，根本不可能理清。油價震盪是由市場氛圍帶動，一些交易商顯然也願意瘋一把。但他們顯然也不放心讓油價停留在100美元以上。

石油供給受到干擾，是這次地緣震撼轉變為嚴重經濟事件的關鍵。問題在於荷莫茲海峽究竟將實際關閉多久。市場在這方面仍溫和樂觀；即使在川普發言之前，市場也認為川普沒有胃口讓戰爭拖久。

目前布蘭特原油6個月期貨在每桶80美元上下（比開戰前夕的72美元高出10%）。漲幅的確不小，但對經濟與股市的衝擊絕對無法與120美元的油價相比。

現在必須繼續追蹤戰局發展，以及對石油供給的影響。除了戰爭延續多久之外，還須監視對各國央行及總體經濟面的影響。

法國興業銀行提出指出，當外部震撼持續一周以上時，油價通常在三個月內觸頂。攸關經濟的只有兩件事：震撼持續多久，以及美國聯準會（Fed）如何因應。

德意志銀行則表示，石油震撼之後要出現熊市，須滿足三項條件。第一，油價大漲，且居高不下：漲幅至少50%-100%，且維持在高檔數月。第二，央行「鷹式」反應：為打擊通膨升高，央行轉向「鷹派」。第三，更廣泛的總體經濟傷害：能源震撼強到足以使已經減緩的經濟陷入衰退。

震撼持續多久，將隨著時間而顯現；而能夠涵蓋衝突期間的總體經濟硬數據，還要好幾周之後才會公布。因此下周將舉行的Fed政策會議尤其值得關注。

Fed目前處於會議前的「封口期」，但若有任何跡象顯示Fed將做「鷹式」反應，將對市場造成立即性的壓力。反之，若Fed明確表示更重視「停滯」，而非「膨脹」，市場將平靜得多。

彭博資訊專欄作家歐瑟士（John Authers）認為，如果這場戰爭的持續時間，以及央行的可能反應都不清楚，則根本不可能說股市底部在哪裡。本周一油價的超激烈動盪，其實根本不能說明什麼。