聽新聞
0:00 / 0:00

影響股市的關鍵不是川普...是戰爭拖多久 以及Fed如何反應

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
如果美伊戰爭的持續時間，以及央行的可能反應都不清楚，根本不可能說得出股市底部在哪裡。 法新社
如果美伊戰爭的持續時間，以及央行的可能反應都不清楚，根本不可能說得出股市底部在哪裡。 法新社

本周國際油價激烈震盪，先是一度衝高到每桶逼近120美元，但隨即又一路回檔到90美元以下，目前在90美元上下整理。在震盪過程中，消息面也十分混亂。先是伊朗選出哈米尼之子穆吉塔巴，繼任最高領導人，似乎不是個好兆頭，刺激油價飆漲；之後消息指出G7準備在必要時動用石油儲備，以協助平穩油價，油價因而回檔；再之後美國總統川普表示對伊朗的戰爭將「非常快」就結束，更使油價跌到90美元。

然而，油價究竟是否隨著這些消息而動盪，根本不可能理清。油價震盪是由市場氛圍帶動，一些交易商顯然也願意瘋一把。但他們顯然也不放心讓油價停留在100美元以上。

石油供給受到干擾，是這次地緣震撼轉變為嚴重經濟事件的關鍵。問題在於荷莫茲海峽究竟將實際關閉多久。市場在這方面仍溫和樂觀；即使在川普發言之前，市場也認為川普沒有胃口讓戰爭拖久。

目前布蘭特原油6個月期貨在每桶80美元上下（比開戰前夕的72美元高出10%）。漲幅的確不小，但對經濟與股市的衝擊絕對無法與120美元的油價相比。

現在必須繼續追蹤戰局發展，以及對石油供給的影響。除了戰爭延續多久之外，還須監視對各國央行及總體經濟面的影響。

法國興業銀行提出指出，當外部震撼持續一周以上時，油價通常在三個月內觸頂。攸關經濟的只有兩件事：震撼持續多久，以及美國聯準會（Fed）如何因應。

德意志銀行則表示，石油震撼之後要出現熊市，須滿足三項條件。第一，油價大漲，且居高不下：漲幅至少50%-100%，且維持在高檔數月。第二，央行「鷹式」反應：為打擊通膨升高，央行轉向「鷹派」。第三，更廣泛的總體經濟傷害：能源震撼強到足以使已經減緩的經濟陷入衰退。

震撼持續多久，將隨著時間而顯現；而能夠涵蓋衝突期間的總體經濟硬數據，還要好幾周之後才會公布。因此下周將舉行的Fed政策會議尤其值得關注。

Fed目前處於會議前的「封口期」，但若有任何跡象顯示Fed將做「鷹式」反應，將對市場造成立即性的壓力。反之，若Fed明確表示更重視「停滯」，而非「膨脹」，市場將平靜得多。

彭博資訊專欄作家歐瑟士（John Authers）認為，如果這場戰爭的持續時間，以及央行的可能反應都不清楚，則根本不可能說股市底部在哪裡。本周一油價的超激烈動盪，其實根本不能說明什麼。

伊朗 石油 戰爭

延伸閱讀

川普不准伊朗封鎖荷莫茲海峽 油價續挫10%、油電燃氣股全倒

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

川普戰事說法反覆！ 華爾街點出：市場只需盯這兩件事

川普與G7為伊戰與石油解套 油價下跌美股反彈

相關新聞

美股早盤／美防長揚言發動最強烈攻擊！油價重回90美元 指數漲跌互見

阿拉伯聯合大公國的最大煉油廠停產，加上中東再傳油輪爆炸，油價重回每桶90美元以上，伊朗戰事迅速落幕的推測出現疑慮，美股10日早盤四大指數漲跌互見。

北京當局怒了！陸交通部找馬士基等航商「喝咖啡」 抗議運費和中斷服務

中國大陸交通部10日約談馬士基航運與地中海航運公司（MSC）的主管，對兩家歐洲航運公司在這次中東戰爭期間收取超高運費以及中斷服務，表示不滿。

影響股市的關鍵不是川普...是戰爭拖多久 以及Fed如何反應

本周國際油價激烈震盪，先是一度衝高到每桶逼近120美元，但隨即又一路回檔到90美元以下，目前在90美元上下整理。在震盪過程中，消息面也十分混亂。先是伊朗選出哈米尼之子穆吉塔巴，繼任最高領導人，似乎不是個好兆頭，刺激油價飆漲；之後消息指出G7準備在必要時動用石油儲備，以協助平穩油價，油價因而回檔；再之後美國總統川普表示對伊朗的戰爭將「非常快」就結束，更使油價跌到90美元。

川普戰事說法反覆！ 華爾街點出：市場只需盯這兩件事

中東戰事震盪全球市場之際，美國總統川普對戰爭前景的說法反覆，讓投資人情緒如坐雲霄飛車 。

市場關注伊朗戰爭 美股早盤走跌

國際油價徘徊在每桶90美元附近，華爾街股市主要指數今天早盤走跌，市場交易員密切關注伊朗戰爭最新動態

疼痛點還沒到？外資：油價要到「這價位」才會摧毀需求

Bernstein認為，油價必須升至遠高於當今的水位，才會觸發實質的原油需求摧毀，他們估計這個關卡為每桶155美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。