慧與AI接單爆滿上調財測 上季積壓訂單超過50億美元 有助價格維持高檔

經濟日報／ 編譯劉忠勇陳苓／綜合外電
慧與科技（HPE）本季營收展望優於分析師預期，可見這家公司持續受惠於市場對AI相關硬體強勁的需求。美聯社

慧與科技（HPE）本季營收展望優於分析師預期，可見這家公司持續受惠於市場對AI相關硬體強勁的需求。

慧與在美股9日盤後發布新聞稿說，本季（2-4月）營收預料介於96億至100億美元之間，優於市場預估的95.7億美元。慧與並指出，排除部分項目後的每股盈餘將介於51美分至55美分，符合市場預期。

慧與也重申全年營收成長展望，並調高全年每股盈餘預測至2.30至2.50美元。分析師平均預期為2.35美元。

慧與說，上季AI積壓訂單突破50億美元，訂單中64%是企業和國家級客戶。由於該公司沒有足夠供給能滿足當前需求，預料到2027年為止，價格將維持高檔。

執行長奈利（Antonio Neri）受訪時表示：「我們的產品與解決方案需求強勁，所有部門訂單均出現兩位數年增幅。」

AI基建潮導致記憶體價格飆漲，迫使AI伺服器開發商慧與、戴爾美超微等公司以漲價來抵銷成本壓力。慧與預測，記憶晶片短缺的情況將延續至明年，奈利也強調已這些成本阻力反映在財測中。

奈利還說，慧與採取較具彈性的作法、縮短報價周期，並維持在下單到出貨之間的漲價能力，來應對成本暴增的情況。

慧與上季營收成長18%至93億美元，略遜於預估。排除特定項目後的每股盈餘為65美分，優於預期。伺服器和儲存設備在內的雲端和AI事業營收下滑2.7%，至63億美元，但事業利潤率上揚。

Vital Knowledge公司認為，儘管上季營收「略低於預期」，但結果顯示盈餘具備「穩健的成長動能」。慧與將這次優於預期的財務表現，歸因於「網路產品需求強勁、審慎的成本管理，以及Juniper和Catalyst的綜效發揮速度超越預期」。

這家總部位於德州的企業，去年以約130億美元收購Juniper Networks，並將網路業務視為未來擴張的核心。在最近1季中，雖面臨零組件價格上漲和記憶體晶片短缺，慧與透過調漲售價並選擇放棄供應部分客戶，成功擴大了利潤率。

