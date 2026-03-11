亞太金融人才爭奪戰升溫

彭博資訊報導，銀行業的員工拿到獎金後跳槽雖很常見，但隨著亞太地區交易的回暖，正引發全球大投銀新一輪的人才爭奪戰，亞洲資深銀行家跳槽到競爭對手的步伐近來更是加快。

近年來，由於地緣政治緊張局勢和主要經濟體成長放緩，相關機會減少，金融業的人員流動和招聘速度均有所放緩。但隨著交易量增加，金融圈的就業市場再次升溫。

另外，科技、工業和生物科技等產業的復甦，Jefferies等新興的競爭對手爭食業務版圖，也帶動了人才流動。

亞太地區近來傳出轉換跑道的資深銀行家不少，包括已在瑞銀服務15年的譚納（Indran Thana），為該集團效力期間擔任亞洲房地產、酒店和休閒業務負責人，而上周已辭職加入花旗，填補奎克（Jonathan Quek）離職後留下的空缺，奎克則已加入Jefferies金融集團。

此外，還有將加入Jefferies的美國銀行董事總經理趙敏（音譯，Min Zhao），花旗銀行家艾倫‧張（音譯，Aaron Zhang）將跳槽到摩根士丹利。

瑞銀東南亞及印度的科技、媒體和電信業務主管沃倫‧吳（音譯，Warren Wu）也已離職。摩根大通中國消費及零售業務主管凱倫‧陳（Karen Chen）近期也遞了辭呈，加入競爭對手公司。