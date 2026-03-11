亞洲私募基金悄悄崛起

彭博資訊報導，美國私募信貸市場陷入動盪之際，亞洲私募信貸基金悄悄崛起，吸引那些尋求更安全替代選項的投資人目光。

近來私募信貸市場人心惶惶；上周，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）表示，旗下旗艦級私募信貸基金HPS面臨贖回潮，已決定限制投資人贖回的資金，而黑石雖允許投資者贖回旗下旗艦級私募信貸基金，但贖回規模寫下紀錄，Blue Owl則已於2月決定暫停每季贖回。

相較之下，多位私募信貸業高層告訴彭博新聞，亞太地區的相關產品由於借貸行為更為審慎，且以封閉式基金為主，在歐美市場遭遇流動性風險時抵禦能力更強。

目前至少有兩家私募機構在推銷以亞洲為重點的基金，作為替代選擇。知情人士透露，如今甚至有所謂的有限合夥人（LP）等這類投資人，開始主動聯繫基金公司，希望探索亞洲的投資機會。

雪梨Revolution資產管理的投資總監薩霍塔表示，美國一些私募信貸機構先前成功籌得巨額資金，後來反而遭到反噬，主因資金部署速度過快，缺乏妥當的盡職調查。

數位私募信貸業內人士表示，亞洲的融資市場仍以銀行為主導，且許多私募信貸交易都有學校、工廠等有形資產作為擔保。