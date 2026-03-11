聽新聞
0:00 / 0:00

亞洲私募基金悄悄崛起

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

彭博資訊報導，美國私募信貸市場陷入動盪之際，亞洲私募信貸基金悄悄崛起，吸引那些尋求更安全替代選項的投資人目光。

近來私募信貸市場人心惶惶；上周，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）表示，旗下旗艦級私募信貸基金HPS面臨贖回潮，已決定限制投資人贖回的資金，而黑石雖允許投資者贖回旗下旗艦級私募信貸基金，但贖回規模寫下紀錄，Blue Owl則已於2月決定暫停每季贖回。

相較之下，多位私募信貸業高層告訴彭博新聞，亞太地區的相關產品由於借貸行為更為審慎，且以封閉式基金為主，在歐美市場遭遇流動性風險時抵禦能力更強。

目前至少有兩家私募機構在推銷以亞洲為重點的基金，作為替代選擇。知情人士透露，如今甚至有所謂的有限合夥人（LP）等這類投資人，開始主動聯繫基金公司，希望探索亞洲的投資機會。

雪梨Revolution資產管理的投資總監薩霍塔表示，美國一些私募信貸機構先前成功籌得巨額資金，後來反而遭到反噬，主因資金部署速度過快，缺乏妥當的盡職調查。　　

數位私募信貸業內人士表示，亞洲的融資市場仍以銀行為主導，且許多私募信貸交易都有學校、工廠等有形資產作為擔保。　　

私募基金 流動性風險 美國

延伸閱讀

國泰世華奪國際大獎

高資產財管市場 兩個轉折 資源充足的大型民營銀行更具優勢

陶冬看天下／系統性風險亮警訊

貝萊德私募基金贖回設限 旗下旗艦級商品將申請比率限制在5%

相關新聞

石油減產…華府慌了 急擬抑制油價對策

美國對伊朗開戰導致全球能源運輸命脈荷莫茲海峽實質停擺，約兩千萬桶日均石油運輸受阻，國際油價飆漲，美國川普政府陷入恐慌，連夜盤點多種抑制油價手段。紐約時報分析，華府可用工具有限，包括釋出儲備、鬆綁運輸限制、調整出口，甚至可能重新讓俄羅斯原油回流市場；但專家指出，在荷莫茲海峽恢復通行前，其他作法效果有限。

亞洲航空公司紛漲價 油價危機若持續…部分廉航恐倒閉

中東戰火持續，亞洲航空公司紛紛調漲機票價格，同時擬妥萬一衝突升高被迫停飛的應變計畫。彭博資訊指出，當地航空業者不像歐美同業，比較沒有預先對高油價進行避險安排，更容易受到燃料突然飆高的衝擊。

沙國示警油市「災難性後果」 原已吃緊的原油庫存將加劇減少

沙烏地阿拉伯國營阿美石油公司（Aramco）10日在財報說明會上表示，該公司目前無法從波斯灣出口石油，但已啟動國內油管將石油輸往紅海沿岸揚布港出口，並調度全球各地的貯油，能夠供應大部分客戶的需要。

爭端升溫 AI大廠Anthropic 告美國防部

美國人工智慧（ＡＩ）新創公司Anthropic上周正式遭美國國防部列為「供應鏈風險」企業後，九日在加州提告，要求法院撤銷該認定，使雙方兩周以來急遽升溫的爭端再升級。

影響股市的關鍵不是川普...是戰爭拖多久 以及Fed如何反應

本周國際油價激烈震盪，先是一度衝高到每桶逼近120美元，但隨即又一路回檔到90美元以下，目前在90美元上下整理。在震盪過程中，消息面也十分混亂。先是伊朗選出哈米尼之子穆吉塔巴，繼任最高領導人，似乎不是個好兆頭，刺激油價飆漲；之後消息指出G7準備在必要時動用石油儲備，以協助平穩油價，油價因而回檔；再之後美國總統川普表示對伊朗的戰爭將「非常快」就結束，更使油價跌到90美元。

亞太金融人才爭奪戰升溫

彭博資訊報導，銀行業的員工拿到獎金後跳槽雖很常見，但隨著亞太地區交易的回暖，正引發全球大投銀新一輪的人才爭奪戰，亞洲資深銀行家跳槽到競爭對手的步伐近來更是加快。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。