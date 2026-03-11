沙國示警油市「災難性後果」 原已吃緊的原油庫存將加劇減少

沙烏地阿拉伯國營阿美石油公司（Aramco）10日在財報說明會上表示，該公司目前無法從波斯灣出口石油，但已啟動國內油管將石油輸往紅海沿岸揚布港出口，並調度全球各地的貯油，能夠供應大部分客戶的需要。

執行長納瑟（Amin Nasser）在財報說明會上指出，去年全年淨利減少12.1%，主因油價下跌；去年第4季經調整後的淨利比第3季減少1.9%，為251億美元；自由現金流量增加到275億美元；基本股利比第3季增加3.5%，共219億美元，皆符合分析師預估。

阿美並宣布將首次買回庫藏股，計劃未來18個月將買回30億美元；計劃從3月開始共買回3.5億股普通股，最長可能持有十年。

納瑟指出，Aramco已經利用國內油管，將阿拉伯輕原油及超輕原油從東部產地輸往紅海沿岸的揚布港裝船出口。油管目前的輸運量為每天500萬桶，將在未來兩天內達到每天700萬桶的頂峰量，相當於沙國一天的正常出口量。

但納瑟警告，如果伊朗持續干擾荷莫茲海峽油運，將對全球石油市場造成「災難性的後果」；干擾時間愈長，全球經濟的後果將更劇烈。他表示，目前全球原油庫存量處於五年來低點，而這次危機將使庫存加速減少，因此油輪能夠通過海峽十分要緊。

Aramco設在坦努拉角的石油出口站，8日曾遭到伊朗攻擊而小規模起火，但已迅速撲滅，且煉油廠也處於重啟過程中。

沙國目前日產量減少250萬桶。納瑟表示，目前一些較重級原油並未全能生產，因為庫存量足以供應客戶需要。公司正在運用全球各地的貯油場所，以因應客戶需求。

美國總統川普9日表示對伊朗的戰爭「非常快」就會結束，10日布蘭特油價進一步回跌到每桶90美元上下。

但川普在自家網站上保證，如果伊朗「採取任何行動」停止石油流過荷莫茲海峽，「他們將受到比迄今更強20倍的打擊」。川普也表示美國海軍能夠在波斯灣內為貨輪護航，但美國軍艦的護航能力並不清楚。

在川普發言之後，伊朗革命衛隊表示，「終戰將由伊朗決定」。發言人奈尼表示，軍隊將「不會允許一公升石油從這個地區輸出」到敵對方以及他們的盟國，直到進一步通知為止。