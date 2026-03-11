日本旗艦經濟戰略鎖定17產業 上調去年Q4 GDP至1.3%

日本政府鎖定數十項產品和技術為優先投資標的，計劃為17個戰略產業挹注公私部門資金，以推進首相高市早苗的旗艦經濟戰略。日本去年第4季經濟成長率獲上修至1.3%，受益於企業擴大資本支出。

日本政府10日在「成長戰略會議」後公布資料，選定支持61個項目，其中27項技術已進入初步評估階段，包含實體人工智慧（AI）系統、再生醫學、量子運算與海洋無人機等。文件指出，篩選原則考量到經濟安全與出口潛力。官員計劃在夏季前提出各項目所需投資規模與時程，作為整體投資路線圖的一環。

這項投資計畫是高市經濟戰略的核心支柱之一。高市政府去年列出17個戰略產業，作為公私部門資金投資重點，包含造船、國防與關鍵礦物。高市在上月選舉取得空前壓倒性勝利後，承諾制定完整政策方案，相關措施預料包含企業支出誘因、協助拓展海外市場與調整監管規範，但未公布太多細節。

日本政府也說，目標在2040年前取得全球AI機器人逾30%的市占率，國產晶片銷售額也要在同年衝上40兆日圓（約2,536億美元），是目前約8兆日圓的五倍。政府表示，將評估相關投資對經濟的影響，並把結果納入今夏發布的中長期經濟展望。

同日稍早公布的數據顯示，日本去年第4季國內生產毛額（GDP）年增率為1.3%，優於原先預估的0.2%，也略高於經濟學者預估的1.2%，受惠於企業強勁支出；未經年化的季比成長0.3%，符合預期，且高於預估的0.1%。

上季企業資本支出年增率由原先預估的0.2%上修至1.3%，為2023年10至12月的季度以來最大增幅，也超越經濟學者預期的1.1%。占日本經濟產值逾半的民間消費年增率，也由原先預估0.1%，上修至0.3%。

日本第4季經濟表現上修，正值中東衝突使商業活動前景蒙上陰影。若局勢持續，居高不下的油價和日圓貶值，將推升進口成本，使經濟承壓，可能促使高市考慮加大財政支持力度。

另一方面，南韓央行10日數據顯示，受到強勁出口帶動，2025年經濟成長率達1%，符合初估，但不如前一年的2%；去年10-12月實質GDP季比下滑0.2%，是去年1-3月以來首次萎縮，年比則成長1.6%。央行預估今年經濟成長率達2%。