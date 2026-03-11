聽新聞
0:00 / 0:00

OpenAI 投資喊卡…技術考量

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

OpenAI與甲骨文（Oracle）傳出放棄擴建位於德州阿比林的資料中心，市場一度擔心是因為AI運算需求降溫，但科技媒體The Information報導，真實原因在於技術布局考量，而非需求減弱。

根據報導，德州阿比林資料中心園區，是OpenAI與甲骨文合作的首個「星際之門」（Stargate）計畫設施，目前已完成約25%，預計今年稍晚完工後可提供約1.2 GW（百萬瓩）的資料中心電力容量。知情人士表示，甲骨文原計畫為另一家AI客戶推進擴建，但上周末決定不再繼續。

知情人士指出，OpenAI退出主要與輝達（NVIDIA）下一代晶片有關。等到阿比林擴建園區完工時，輝達將開始出貨新一代Vera Rubin晶片系統。OpenAI希望為這些新晶片尋找新的資料中心，而不是部署在目前已安裝Blackwell晶片的既有園區。

一名OpenAI內部人士透露，公司不希望同一地點同時部署兩個世代的輝達晶片，傾向把Rubin晶片集中在其他可擴建設施。

Information指出，資料中心延誤、取消與成本上升將是今年產業的重要趨勢，但並非每一個資料中心延遲都代表需求降溫。OpenAI仍與甲骨文在德州與新墨西哥州其他資料中心合作，推動Stargate計畫，目標建置高達4.5GW的AI資料中心電力容量。

輝達 德州 晶片

相關新聞

石油減產…華府慌了 急擬抑制油價對策

美國對伊朗開戰導致全球能源運輸命脈荷莫茲海峽實質停擺，約兩千萬桶日均石油運輸受阻，國際油價飆漲，美國川普政府陷入恐慌，連夜盤點多種抑制油價手段。紐約時報分析，華府可用工具有限，包括釋出儲備、鬆綁運輸限制、調整出口，甚至可能重新讓俄羅斯原油回流市場；但專家指出，在荷莫茲海峽恢復通行前，其他作法效果有限。

亞洲航空公司紛漲價 油價危機若持續…部分廉航恐倒閉

中東戰火持續，亞洲航空公司紛紛調漲機票價格，同時擬妥萬一衝突升高被迫停飛的應變計畫。彭博資訊指出，當地航空業者不像歐美同業，比較沒有預先對高油價進行避險安排，更容易受到燃料突然飆高的衝擊。

沙國示警油市「災難性後果」 原已吃緊的原油庫存將加劇減少

沙烏地阿拉伯國營阿美石油公司（Aramco）10日在財報說明會上表示，該公司目前無法從波斯灣出口石油，但已啟動國內油管將石油輸往紅海沿岸揚布港出口，並調度全球各地的貯油，能夠供應大部分客戶的需要。

爭端升溫 AI大廠Anthropic 告美國防部

美國人工智慧（ＡＩ）新創公司Anthropic上周正式遭美國國防部列為「供應鏈風險」企業後，九日在加州提告，要求法院撤銷該認定，使雙方兩周以來急遽升溫的爭端再升級。

影響股市的關鍵不是川普...是戰爭拖多久 以及Fed如何反應

本周國際油價激烈震盪，先是一度衝高到每桶逼近120美元，但隨即又一路回檔到90美元以下，目前在90美元上下整理。在震盪過程中，消息面也十分混亂。先是伊朗選出哈米尼之子穆吉塔巴，繼任最高領導人，似乎不是個好兆頭，刺激油價飆漲；之後消息指出G7準備在必要時動用石油儲備，以協助平穩油價，油價因而回檔；再之後美國總統川普表示對伊朗的戰爭將「非常快」就結束，更使油價跌到90美元。

亞太金融人才爭奪戰升溫

彭博資訊報導，銀行業的員工拿到獎金後跳槽雖很常見，但隨著亞太地區交易的回暖，正引發全球大投銀新一輪的人才爭奪戰，亞洲資深銀行家跳槽到競爭對手的步伐近來更是加快。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。