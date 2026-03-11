聽新聞
OpenAI 投資喊卡…技術考量
OpenAI與甲骨文（Oracle）傳出放棄擴建位於德州阿比林的資料中心，市場一度擔心是因為AI運算需求降溫，但科技媒體The Information報導，真實原因在於技術布局考量，而非需求減弱。
根據報導，德州阿比林資料中心園區，是OpenAI與甲骨文合作的首個「星際之門」（Stargate）計畫設施，目前已完成約25%，預計今年稍晚完工後可提供約1.2 GW（百萬瓩）的資料中心電力容量。知情人士表示，甲骨文原計畫為另一家AI客戶推進擴建，但上周末決定不再繼續。
知情人士指出，OpenAI退出主要與輝達（NVIDIA）下一代晶片有關。等到阿比林擴建園區完工時，輝達將開始出貨新一代Vera Rubin晶片系統。OpenAI希望為這些新晶片尋找新的資料中心，而不是部署在目前已安裝Blackwell晶片的既有園區。
一名OpenAI內部人士透露，公司不希望同一地點同時部署兩個世代的輝達晶片，傾向把Rubin晶片集中在其他可擴建設施。
Information指出，資料中心延誤、取消與成本上升將是今年產業的重要趨勢，但並非每一個資料中心延遲都代表需求降溫。OpenAI仍與甲骨文在德州與新墨西哥州其他資料中心合作，推動Stargate計畫，目標建置高達4.5GW的AI資料中心電力容量。
