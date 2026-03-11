輝達揪伴 開發工業機器人

輝達與瑞士ABB Robotics宣布結盟，將要合作開發新一代的自主工業機器人。鴻海是客戶之一，目前已經開始測試這些機器人。

輝達和ABB Robotics於9日表示，將整合ABB的機器人訓練軟體與輝達的Nvidia Omniverse模擬平台，讓機器人能在虛擬環境中完成訓練，應用於多種產業。這些新型工業機器人目前交由鴻海測試當中，預定今年下半年正式商業化。

ABB Robotics總裁席古勒指出，透過縮小在虛擬環境中訓練的機器人與其在現實世界運作的「數位分身」之間的性能差距，新系統得以加速機器人部署，並降低成本，讓中小企業也能負擔得起工業機器人。

機器人手臂目前的安裝成本差距很大，協作型機器人手臂（cobots） 約4萬美元，大型工業機器人手臂最高可達50萬美元。所以，對許多小型製造商而言門檻很高。