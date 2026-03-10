聽新聞
芬蘭管制廉價包裹 直指Temu、Shein等中國平台

中央社／ 赫爾辛基10日專電

去年逾4000萬件中國廉價包裹湧入芬蘭，平均每件不到6歐元（約新台幣200元），歐盟抽查顯示，其中84%含有危險化學物質或重金屬。對於Temu、Shein等中國電商平台近年大舉滲透芬蘭市場，芬蘭政府9日提交跨部會調查報告，將推動立法並在歐盟層級積極倡議圍堵。

芬蘭政府去年11月成立跨部會工作小組，調查顯示廉價進口包裹幾乎全數來自中國，對消費者健康、環境永續與公平競爭造成多重衝擊，但因訂單量龐大、歐盟規範分散，境外業者難以執法。報告提出三大因應方向：強化關稅管控、整合市場監督、落實生產者責任。

關稅方面，歐盟已決議今年7月起取消150歐元（約新台幣5550元）進口免稅門檻，對小額包裹課徵每件3歐元（約新台幣111元）固定關稅，年底前另加2歐元（約新台幣74元）處理費，合計每件增加5歐元（約新台幣185元）成本。

勞工部長馬蒂南（Matias Marttinen）直言，他無法接受現狀，「現在的規則對各方企業根本不一樣，這對芬蘭或整個國際商業環境都沒有好處」。

他強調，單一國家行動無法解決問題，歐盟整體回應才是關鍵，並宣示芬蘭將啟動立法草擬，聚焦市場與關稅監管、產品法規、生產者責任及機關執法權限，「這件事不會因為政治意志不夠而卡關」。

環境暨氣候部長穆塔拉（Sari Multala）則從環保角度補充，廉價進口品阻礙循環經濟推動，產品含有大量回收難度高的重金屬與化學物質，大多數一到手就直接成為廢棄物。北歐部長理事會專項抽查亦顯示，逾70%受測產品未達歐洲消費品安全或環境法規標準，驗出鎘、鎳、鉛等有害物質。

她說，這也是保護孩子與青少年的問題，「我們有責任確保他們拿到的是安全的產品」。穆塔拉表示，她下週將赴布魯塞爾，分別會見負責環境立法與數位平台法規的歐盟委員，力促歐盟加快立法腳步。

各國圍堵中國電商的態勢正在成形。美國去年5月終止對中國小額包裹免稅豁免，Temu美國日活用戶當月隨即暴跌逾5成。在歐洲，瑞典、挪威、丹麥去年3月已宣布3國聯合行動，合作遏制Temu、Shein等平台的有害產品；歐盟亦決議今年7月起課徵關稅。法國更通過立法，對廉價服飾課每件5歐元環保稅並禁止相關廣告。

芬蘭 歐盟

