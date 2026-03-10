疼痛點還沒到？外資：油價要到「這價位」才會摧毀需求

Bernstein認為，油價必須升至遠高於當今的水位，才會觸發實質的原油需求摧毀，他們估計這個關卡為每桶155美元。

Bernstein分析師Irene Himona在10日報告寫到，2007年原油負擔達5.2%，導致高油價開始侵蝕原油消費。以今日幣值計算，今年度平均油價須升至每桶155美元，才會達到相同負擔水位。

布蘭特原油在伊朗衝突爆發前幾天，徘徊在每桶80-85美元，9日衝上110美元，10日回落至90美元左右。Himona歸因於空前的營運風險。她指出荷莫茲海峽首次關閉，儲存空間接近全滿，迫使伊拉克、阿聯、沙烏地阿拉伯等暫停生產。

Bernstein估計，全球長期損失20%原油（及液化天然氣LNG），若停止三個月，將使今年布蘭特原油均價升破90美元；若停產六個月，油價將漲破110美元。

Bernstein認為，升級至直接攻擊原油設施，如沙烏地的Ras Tanura煉油廠、卡達LNG設施，形同是「真正的危機模式」，如同1991年科威特原油業遭摧毀。