疼痛點還沒到？外資：油價要到「這價位」才會摧毀需求

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
Bernstein認為，油價必須升至遠高於當今的水位，才會觸發實質的原油需求摧毀。歐新社
Bernstein認為，油價必須升至遠高於當今的水位，才會觸發實質的原油需求摧毀。歐新社

Bernstein認為，油價必須升至遠高於當今的水位，才會觸發實質的原油需求摧毀，他們估計這個關卡為每桶155美元。

Bernstein分析師Irene Himona在10日報告寫到，2007年原油負擔達5.2%，導致高油價開始侵蝕原油消費。以今日幣值計算，今年度平均油價須升至每桶155美元，才會達到相同負擔水位。

布蘭特原油在伊朗衝突爆發前幾天，徘徊在每桶80-85美元，9日衝上110美元，10日回落至90美元左右。Himona歸因於空前的營運風險。她指出荷莫茲海峽首次關閉，儲存空間接近全滿，迫使伊拉克、阿聯、沙烏地阿拉伯等暫停生產。

Bernstein估計，全球長期損失20%原油（及液化天然氣LNG），若停止三個月，將使今年布蘭特原油均價升破90美元；若停產六個月，油價將漲破110美元。

Bernstein認為，升級至直接攻擊原油設施，如沙烏地的Ras Tanura煉油廠、卡達LNG設施，形同是「真正的危機模式」，如同1991年科威特原油業遭摧毀。

瑞银財管 CIO：短期內油價仍可能高於衝突前水準

川普與G7為伊戰與石油解套 油價下跌美股反彈

外媒：最糟情境 油價恐飆200美元

中東戰火引爆…國際油價每桶漲破100美元 台股重挫

美股早盤／美防長揚言發動最強烈攻擊！油價重回90美元 指數漲跌互見

阿拉伯聯合大公國的最大煉油廠停產，加上中東再傳油輪爆炸，油價重回每桶90美元以上，伊朗戰事迅速落幕的推測出現疑慮，美股10日早盤四大指數漲跌互見。

北京當局怒了！陸交通部找馬士基等航商「喝咖啡」 抗議運費和中斷服務

中國大陸交通部10日約談馬士基航運與地中海航運公司（MSC）的主管，對兩家歐洲航運公司在這次中東戰爭期間收取超高運費以及中斷服務，表示不滿。

影響股市的關鍵不是川普...是戰爭拖多久 以及Fed如何反應

本周國際油價激烈震盪，先是一度衝高到每桶逼近120美元，但隨即又一路回檔到90美元以下，目前在90美元上下整理。在震盪過程中，消息面也十分混亂。先是伊朗選出哈米尼之子穆吉塔巴，繼任最高領導人，似乎不是個好兆頭，刺激油價飆漲；之後消息指出G7準備在必要時動用石油儲備，以協助平穩油價，油價因而回檔；再之後美國總統川普表示對伊朗的戰爭將「非常快」就結束，更使油價跌到90美元。

川普戰事說法反覆！ 華爾街點出：市場只需盯這兩件事

中東戰事震盪全球市場之際，美國總統川普對戰爭前景的說法反覆，讓投資人情緒如坐雲霄飛車 。

市場關注伊朗戰爭 美股早盤走跌

國際油價徘徊在每桶90美元附近，華爾街股市主要指數今天早盤走跌，市場交易員密切關注伊朗戰爭最新動態

