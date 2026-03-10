快訊

AI建設剛開始 黃仁勳：仍有數兆美元規模待建構

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
輝達執行長黃仁勳。聯合報系資料照
輝達執行長黃仁勳。聯合報系資料照

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳發表專文表示，AI是當今塑造世界最強大的力量之一，每一家公司都將使用AI，每個國家也都將建構AI。他認為，AI可被解析為一個五層堆疊的架構，而這項建設才剛開始，目前僅投入數千億美元，但仍有數兆美元規模的基礎設施尚待建構。

黃仁勳說，AI並非只是聰明的應用程式或單一模型，而是像電力與網路一樣，是不可或缺的基礎設施，運作於真實的硬體、能源及經濟體系之上，將原材料轉化為可大規模運作的智慧能力。

黃仁勳提到，在大部分的電腦運算的發展歷史中，軟體都採「事先預錄」，由人類編寫演算法，再由電腦執行，但AI打破了這種模式，人們首次擁有能理解非結構化資訊的電腦，可以辨識影像、閱讀文字、聆聽聲音並理解其中的意義，也能對情境與意圖進行推理。更重要的是，它能即時生成智慧。

黃仁勳並指出，由於AI是採即時產生智慧，因此底層的整個運算堆疊，都必須重新設計。從產業角度來看AI，它可被解析為一個五層堆疊的架構，最底層是能源，位於能源之上是晶片，晶片層的進展決定AI能以多快的速度擴展，以及智慧成本能降到多低。

然後，在晶片之上的是基礎設施，包括土地、電力輸送、散熱、建設工程、網路，以及將數萬顆處理器協調運作為單一機器的系統等，這些系統就是AI工廠。在基礎設施之上是模型層，AI模型能理解多種類型的資訊。至於最上層則是應用層，也是經濟價值產生之處，例如藥物研發平台、工業機器人、自動駕駛車等。

黃仁勳強調，每一個成功的應用程式，都依賴其下方的每一層架構，一直向下延伸至支撐其運行的發電廠。目前仍處於非常早期的階段，相關建設才剛剛開始，目前僅投入了數千億美元，但仍有數兆美元規模的基礎設施尚待建構。在全球各地正看到晶片工廠、電腦組裝廠，以及AI工廠以前所未有的規模興建中，這正成為人類史上規模最大的基礎設施建設工程。支撐這波建設所需的人力極為龐大，參與這場變革並不需要電腦科學博士學位。AI工廠需要電工、水管工、鋼鐵工人、網路技術員、安裝人員及操作員等，這些都是技術性高且薪資優渥的職位，而且目前供不應求。

黃仁勳 輝達 AI

