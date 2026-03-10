快訊

意見分歧？以軍空襲伊朗油庫 美防長指「非美軍目標」、預告今火力最猛

荷莫茲海峽危機似未解、油價蠢蠢欲動 台指期夜盤震盪加劇

千億遺產給媳婦！向華強嘆兒子「專交豬朋狗友」 不向父母討教成功之道

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／美防長揚言發動最強烈攻擊！油價重回90美元 指數漲跌互見

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股10日早盤四大指數漲跌互見。法新社
美股10日早盤四大指數漲跌互見。法新社

阿拉伯聯合大公國的最大煉油廠停產，加上中東再傳油輪爆炸，油價重回每桶90美元以上，伊朗戰事迅速落幕的推測出現疑慮，美股10日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤跌0.1%，標普500指數跌0.2%，那斯達克指數徘徊平盤，費城半導體指數上揚0.7%。

台積電ADR下跌0.6%，無視AI建設潮使該公司1-2月銷售大增30%。輝達遊走平盤。

美國總統川普暗示，伊朗衝突可能很快就會結束，促使油價由120美元的高點回落。不過伊朗說會繼續封鎖中東原油，川普威脅要發動更強烈的軍事反擊。美國國防部長赫格塞斯並說，今（10）日將對伊朗發動「最強烈」的攻擊。

與此同時，阿聯最大煉油廠周邊遭遇無人機攻擊，實施預防性停產。另外，伊朗國營電視台報導，有油輪在阿布達比附近爆炸。油價擺脫低點，來到93美元左右。

七大工業國組織（G7）能源部長10日將召開線上會議，繼續討論是否要釋出儲備原油。

Panmure Liberum策略主管克萊曼說：「伊朗戰爭尚未終結，隨時可能惡化」，波斯灣敵對事態出現明確的落幕跡象之前、以及荷莫茲海峽航運狀況改善之前，任何漲勢都有限度。

慧與科技（HPE）挫低0.8%，該公司受惠於AI硬體需求熱絡，本季營收展望優於預期。

指數 川普 油價 伊朗 美股

延伸閱讀

油價回落 川普籲油輪「勇敢」通行荷莫茲海峽

瑞银財管 CIO：短期內油價仍可能高於衝突前水準

中東戰爭衝擊全球經濟 油價、股市與航運情勢一覽

川普與G7為伊戰與石油解套 油價下跌美股反彈

相關新聞

美股早盤／美防長揚言發動最強烈攻擊！油價重回90美元 指數漲跌互見

阿拉伯聯合大公國的最大煉油廠停產，加上中東再傳油輪爆炸，油價重回每桶90美元以上，伊朗戰事迅速落幕的推測出現疑慮，美股10日早盤四大指數漲跌互見。

北京當局怒了！陸交通部找馬士基等航商「喝咖啡」 抗議運費和中斷服務

中國大陸交通部10日約談馬士基航運與地中海航運公司（MSC）的主管，對兩家歐洲航運公司在這次中東戰爭期間收取超高運費以及中斷服務，表示不滿。

川普戰事說法反覆！ 華爾街點出：市場只需盯這兩件事

中東戰事震盪全球市場之際，美國總統川普對戰爭前景的說法反覆，讓投資人情緒如坐雲霄飛車 。

塑造世界最強大力量之一 輝達執行長黃仁勳新解：AI是個五層蛋糕

輝達（NVIDIA）年度GTC大會即將於本月16日展開，面對當前AI已成各國國力展現，面對AI發展的大趨勢，輝達執行長黃仁勳對現今AI的結構，提出最新註解。他說：「AI 是一個五層蛋糕 。」

日本訂半導體新目標 2040年國產晶片銷售增至5倍

日本政府今天根據首相高市早苗的成長投資策略設定新目標，擬於2040年將國內生產的半導體銷售額提高至目前的5倍，藉此追趕全...

大陸電動重型卡車搶進歐洲 技術更好、價格更低…恐衝擊當地業者

繼中國電動車後，中國電動重型卡車今年正迅速進軍歐洲。由於中國車款提供更好的科技技術，且價格更低，恐顛覆當地市場

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。