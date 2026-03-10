北京當局找馬士基等航商「喝咖啡」...

輝達（NVIDIA）年度GTC大會即將於本月16日展開，面對當前AI已成各國國力展現，面對AI發展的大趨勢，輝達執行長黃仁勳對現今AI的結構，提出最新註解。他說：「AI 是一個五層蛋糕 。」

2026-03-10 20:19