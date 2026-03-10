北京當局找馬士基等航商「喝咖啡」...

快訊

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
中國大陸交通部10日約談馬士基航運與地中海航運公司（MSC）的主管，對兩家歐洲航運公司在這次中東戰爭期間收取超高運費以及中斷服務，表示不滿。

中國交通部在聲明中指出，已與兩家公司主管針對「國際航運業務」進行談話，但並未詳細說明。國家計劃單位也表示，最近已與兩家公司會談。

熟悉此事的人士表示，北京當局對於航運集團提高各項費用與運費費率，以及暫停往返中東的一些路線，對供應鏈受到干擾，以及影響貿易流量穩定，表示高度關切。

