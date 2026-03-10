日本訂半導體新目標 2040年國產晶片銷售增至5倍

日本政府今天根據首相高市早苗的成長投資策略設定新目標，擬於2040年將國內生產的半導體銷售額提高至目前的5倍，藉此追趕全球競爭對手，並把握人工智慧（AI）熱潮商機。

路透社報導，日本政府將2040年目標設定為日製晶片年度銷售額達40兆日圓。這是在2030年達15兆日圓的現行目標基礎上進一步提高，目前銷售額則為8兆日圓左右。

晶片是日本政府列為經濟安全戰略重點的數十項關鍵產品之一，將成為擴大公共投資的焦點以刺激經濟成長。更詳細發展藍圖將於未來數月敲定，並納入明年的預算規畫。

日本1980年代在全球晶片市場的市占率高達一半，但於1990年代因美日貿易緊張及國內電子產業規模縮水而迅速失去優勢。日本如今的市占率不到10%。

東京當局指出，隨著AI推動先進晶片設計與製造快速成長，日本必須積極布局，以把握這波擴張趨勢。