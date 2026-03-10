快訊

大陸電動重型卡車搶進歐洲 技術更好、價格更低…恐衝擊當地業者

中央社／ 比利時安特衛普10日綜合外電報導
2022年才創立的Windrose除了將在歐洲製造，也正在探索與美國同業Xos合作在美國生產的可能性圖為Windrose開發的重型電動卡車Global E700。路透社
2022年才創立的Windrose除了將在歐洲製造，也正在探索與美國同業Xos合作在美國生產的可能性圖為Windrose開發的重型電動卡車Global E700。路透社

繼中國電動車後，中國電動重型卡車今年正迅速進軍歐洲。由於中國車款提供更好的科技技術，且價格更低，恐顛覆當地市場。

路透社已確認至少有6家中國業者正計劃今年在歐洲開賣電動重卡，包括中國電動車業巨擘比亞迪、吉利控股旗下的遠程汽車（Farizon）、中國最暢銷電動卡車品牌三一（Sany）、中國重汽、新創公司Windrose（葦渡科技）與速豹（Super Panther）。

其中2022年才創立的Windrose除了將在歐洲製造，也正在探索與美國同業Xos合作在美國生產的可能性，Xos目前替美國快遞業巨擘優比速（UPS）和聯邦快遞（FedEx）製造純電動配送貨車。

根據中國和歐洲卡車製造商主管的說法，這些新來的中國業者目標將產品價格訂在歐洲均價的最多打7折，也就是比32萬歐元（約新台幣1184萬元）少30%。

中國車廠之所以享有成本優勢，一方面受到他們在中國有規模更大的市場加持，純電動重卡在中國卡車銷售占比達到29%；另方面也拜中國有成本較低的電動車與電池供應鏈之賜。

反觀在歐洲，電動重卡在歐洲聯盟（EU）卡車銷售的占比僅由2024年的2.3%略增至2025年的4.2%。業界專家指出，之所以成長緩慢，是因為當地電動卡車價格約為平均10萬歐元（約新台幣370萬元）的柴油卡車價格3倍。

比利時物流公司吉伯特德克雷克（Gilbert de Clercq）的執行長德克雷克（Filip de Clercq）便透露，他們正在等待Windrose的E700交車，看中的是這款重卡的價格、670公里的續航距離，以及僅35分鐘的充電時間，這比今日大多數歐洲電動卡車快了1倍以上。

他告訴路透社：「中國的競爭優勢在於，他們的技術大約領先歐洲3年。」

