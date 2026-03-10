快訊

去年石油需求再創新高 沙烏地阿美獲利減12%仍將繼續投資

中央社／ 利雅德10日綜合外電報導
世界最大石油出口商、沙烏地阿拉伯國營石油公司沙烏地阿美今天公布，受到供應面和經濟面因素影響，去年淨利下滑12.1%；但鑒於全年石油需求再創新高，將繼續投資業務。

法新社報導，沙烏地阿美（Saudi Aramco）透過聲明表示，2025年淨利由2024年的1062億4000萬美元降至933億8000萬美元（約新台幣2兆9700億元），歸咎於市場供應增加、美國關稅及其他經濟不利因素影響營收。

不過扣除特殊項目後，沙烏地阿美去年調整後淨利僅略減5.1%，由2024年的1102億9000萬美元降至1046億5000萬美元。

沙烏地阿美總裁兼執行長納瑟（Amin H. Nasser）在聲明中表示：「鑒於2025年石油需求又1年創紀錄，我們相信，持續對我們的業務進行投資，將讓我們掌握應對未來的優勢。」

全球能源供應正受到已進行11天的中東戰爭衝擊，油價劇烈震盪。伊朗2月28日遭到美國和以色列打擊後，對波斯灣各地能源設施開火，沙烏地阿美位於拉斯他努拉（Ras Tanura）的龐大廠區也因遭無人機攻擊而暫停部分作業。

