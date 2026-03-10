聽新聞
0:00 / 0:00
去年石油需求再創新高 沙烏地阿美獲利減12%仍將繼續投資
世界最大石油出口商、沙烏地阿拉伯國營石油公司沙烏地阿美今天公布，受到供應面和經濟面因素影響，去年淨利下滑12.1%；但鑒於全年石油需求再創新高，將繼續投資業務。
法新社報導，沙烏地阿美（Saudi Aramco）透過聲明表示，2025年淨利由2024年的1062億4000萬美元降至933億8000萬美元（約新台幣2兆9700億元），歸咎於市場供應增加、美國關稅及其他經濟不利因素影響營收。
不過扣除特殊項目後，沙烏地阿美去年調整後淨利僅略減5.1%，由2024年的1102億9000萬美元降至1046億5000萬美元。
沙烏地阿美總裁兼執行長納瑟（Amin H. Nasser）在聲明中表示：「鑒於2025年石油需求又1年創紀錄，我們相信，持續對我們的業務進行投資，將讓我們掌握應對未來的優勢。」
全球能源供應正受到已進行11天的中東戰爭衝擊，油價劇烈震盪。伊朗2月28日遭到美國和以色列打擊後，對波斯灣各地能源設施開火，沙烏地阿美位於拉斯他努拉（Ras Tanura）的龐大廠區也因遭無人機攻擊而暫停部分作業。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。