油價飆50%也難點燃美國通膨？專家：勞動市場撐不住

美國與伊朗爆發戰事，推升油價並拖累股市，市場憂心能源成本上升恐使通膨復熾。不過，研究機構指出，這個憂慮可能被過度放大。

伊朗戰爭干擾全球石油供應，國際油價自2月中以來已上漲約50%，9日盤中一度衝破每桶110美元。Pantheon Macroeconomics同日指出，在此情況下，美國汽油價格可能很快升至每加侖約4美元，高於3月初的3美元。

不過，該機構認為，即便通膨短期出現反彈，也不會持久，主因美國勞動市場過於疲弱，難以持續支撐通膨大幅上升。

Pantheon Macroeconomics首席美國經濟學家Samuel Tombs表示，「短期內，聯準會（Fed）將觀察能源價格飆升是否對通膨帶來更廣泛的影響」，「不過，出現第二輪效應的風險偏低；若雇主在薪資制定上仍握有主導權、且消費者縮減支出，即使通膨預期上升，也難以形成實質影響」。

美國勞工統計局（BLS）上周公布，2月美國經濟流失9.2萬個就業機會，遠遜於市場原先預期的新增逾5萬個職位，勞動市場再現轉弱跡象。Samuel Tombs預估，今夏失業率將升至約4.75%，高於目前的4.4%。