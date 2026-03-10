快訊

沒責任？逢甲大學校樹壓死碩士生不起訴 母飆淚控訴：已聲請再議

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

聽新聞
0:00 / 0:00

川普暗示對伊朗戰事將結束 能源價跌、歐股早盤勁揚

中央社／ 倫敦10日綜合外電報導
美國總統川普（Donald Trump）示意美國聯手以色列打擊伊朗的戰爭可能比預期更早結束，受此影響，能源價格回落，歐洲主要股市今天開盤後強勢反彈。圖為紐約證券交易所 (NYSE) 的螢幕上顯示股票指數。法新社
美國總統川普（Donald Trump）示意美國聯手以色列打擊伊朗的戰爭可能比預期更早結束，受此影響，能源價格回落，歐洲主要股市今天開盤後強勢反彈。圖為紐約證券交易所 (NYSE) 的螢幕上顯示股票指數。法新社

美國總統川普（Donald Trump）示意美國聯手以色列打擊伊朗的戰爭可能比預期更早結束，受此影響，能源價格回落，歐洲主要股市今天開盤後強勢反彈。

法新社報導，法蘭克福DAX指數一度上揚2.1%，巴黎CAC 40指數漲1.7%，倫敦FTSE 100指數則攀升1.4%。

川普在佛羅里達州對媒體表示，這次軍事任務大致已達成目標，「我們遠遠超前原定進度」。他認為戰事「很快就會結束」，但沒有提供結束軍事行動的具體時間表。

這番說法一出，國際油價下跌約8%，歐洲天然氣價格重摔約15%，一般視為歐洲基準天然氣價格的荷蘭天然氣交易中心（Dutch TTF）天然氣價格跌至48歐元左右。

指數 伊朗 國際油價 川普 以色列 美國 天然氣

延伸閱讀

川普暗示對伊朗戰事將結束 幕僚急籲趕快止損

油價與民調壓力升高 WSJ：川普顧問私下勸他設法從伊朗戰爭抽身

川普不准伊朗封鎖荷莫茲海峽 油價續挫10%、油電燃氣股全倒

川普暗示戰爭快結束 台指期夜盤強彈1512點

相關新聞

川普戰事說法反覆！ 華爾街點出：市場只需盯這兩件事

中東戰事震盪全球市場之際，美國總統川普對戰爭前景的說法反覆，讓投資人情緒如坐雲霄飛車 。

專家：油市仍將擺盪數月 油價估在80美元以下整理

儘管川普表示，對伊朗的戰爭「非常快」就會結束，但觀察家指出，戰爭不會因為川普說結束就立刻結束；油市專家則預料石油市場仍將擺盪數月，油價將在每桶80美元以下的某一水位盤整。

油價飆50%也難點燃美國通膨？專家：勞動市場撐不住

美國與伊朗爆發戰事，推升油價並拖累股市，市場憂心能源成本上升恐使通膨復熾。不過，研究機構指出，這個憂慮可能被過度放大。

就等川普TACO？台韓散戶在戰火引發的股市賣壓下 堅守槓桿部位

台灣與南韓散戶在伊朗戰火引發的股市賣壓中，仍大致堅守借錢購股的槓桿部位。

輝達與ABB合作 開發AI自主機器人

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）公司與ABB Robotics宣布結盟，將合作開發新一代自主工業機器人。台灣的鴻海（2317）是客戶之一，目前已開始試用這些機器人。

楊立昆新創AI公司獲10億美元資金 創歐洲種子輪紀錄 有輝達、三星相挺

Meta 原首席人工智慧科學家楊立昆（Yann LeCun）自立門戶的新創公司初始籌資便籌集超過 10 億美元，創下歐洲史上最大規模的種子輪（seed round）籌資紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。