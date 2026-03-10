聽新聞
川普暗示對伊朗戰事將結束 能源價跌、歐股早盤勁揚
美國總統川普（Donald Trump）示意美國聯手以色列打擊伊朗的戰爭可能比預期更早結束，受此影響，能源價格回落，歐洲主要股市今天開盤後強勢反彈。
法新社報導，法蘭克福DAX指數一度上揚2.1%，巴黎CAC 40指數漲1.7%，倫敦FTSE 100指數則攀升1.4%。
川普在佛羅里達州對媒體表示，這次軍事任務大致已達成目標，「我們遠遠超前原定進度」。他認為戰事「很快就會結束」，但沒有提供結束軍事行動的具體時間表。
這番說法一出，國際油價下跌約8%，歐洲天然氣價格重摔約15%，一般視為歐洲基準天然氣價格的荷蘭天然氣交易中心（Dutch TTF）天然氣價格跌至48歐元左右。
