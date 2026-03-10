就等川普TACO？台韓散戶在戰火引發的股市賣壓下 堅守槓桿部位

台灣與南韓散戶在伊朗戰火引發的股市賣壓中，仍大致堅守借錢購股的槓桿部位。

彭博彙整數據顯示，截至9日的一周來，台灣股市融資餘額僅減少5%，維持在逼近2007年來的最高點。據南韓金融投資協會（KFIA），該國融資餘額上周寫新高、5日達33.7兆韓元（230億美元），6日略為減少。

作為對照，美國總統川普去年4月宣布關稅「解放日」時，台灣投資人的槓桿部位，一周出場約28%。南韓部分，市場觀察家說，韓國斷頭部位迅速被其他加開槓桿者買走，韓股因此動盪顛簸，而非經歷明顯的融資出場。兩地融資餘額相對於總市值的比重，均低於1%，顯示廣泛風險可控。

隆奧（Lombard Odier）策略師Homin Lee說，2025年4月錯失市場觸底的回憶仍歷歷在目，可能阻止了激烈的部位變化。儘管中斷能源供給的長期衝突，也許會促使投資人重新評估部位，但散戶可能覺得有「川普總是退縮」（TACO）的交易機會。

台韓的融資餘額相對穩定，凸顯投資人依舊相信人工智慧（AI）題材。先進晶片需求激增，台灣和南韓是亞洲的最大受惠國，帶動兩地股市在中東衝突爆發之前，衝上歷史新高。