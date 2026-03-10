快訊

沒責任？逢甲大學校樹壓死碩士生不起訴 母飆淚控訴：已聲請再議

就等川普TACO？台韓散戶在戰火引發的股市賣壓下 堅守槓桿部位

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
台韓散戶在伊朗戰火賣壓中，大致堅守槓桿部位。報系資料照
台灣與南韓散戶在伊朗戰火引發的股市賣壓中，仍大致堅守借錢購股的槓桿部位。

彭博彙整數據顯示，截至9日的一周來，台灣股市融資餘額僅減少5%，維持在逼近2007年來的最高點。據南韓金融投資協會（KFIA），該國融資餘額上周寫新高、5日達33.7兆韓元（230億美元），6日略為減少。

作為對照，美國總統川普去年4月宣布關稅「解放日」時，台灣投資人的槓桿部位，一周出場約28%。南韓部分，市場觀察家說，韓國斷頭部位迅速被其他加開槓桿者買走，韓股因此動盪顛簸，而非經歷明顯的融資出場。兩地融資餘額相對於總市值的比重，均低於1%，顯示廣泛風險可控。

隆奧（Lombard Odier）策略師Homin Lee說，2025年4月錯失市場觸底的回憶仍歷歷在目，可能阻止了激烈的部位變化。儘管中斷能源供給的長期衝突，也許會促使投資人重新評估部位，但散戶可能覺得有「川普總是退縮」（TACO）的交易機會。

台韓的融資餘額相對穩定，凸顯投資人依舊相信人工智慧（AI）題材。先進晶片需求激增，台灣和南韓是亞洲的最大受惠國，帶動兩地股市在中東衝突爆發之前，衝上歷史新高。

韓股狂飆118%超車台股…績效三冠王00735抗震！輝達GTC大會前布局撿便宜

台股震盪拉回就是機會 分批布局ETF掌握台股長線潛力

台股重挫1,489點 法人：後市觀察兩大指標、建議先保持冷靜情緒

現金為王 全球股市債市黃金三殺

川普戰事說法反覆！ 華爾街點出：市場只需盯這兩件事

中東戰事震盪全球市場之際，美國總統川普對戰爭前景的說法反覆，讓投資人情緒如坐雲霄飛車 。

油價飆50%也難點燃美國通膨？專家：勞動市場撐不住

美國與伊朗爆發戰事，推升油價並拖累股市，市場憂心能源成本上升恐使通膨復熾。不過，研究機構指出，這個憂慮可能被過度放大。

輝達與ABB合作 開發AI自主機器人

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）公司與ABB Robotics宣布結盟，將合作開發新一代自主工業機器人。台灣的鴻海（2317）是客戶之一，目前已開始試用這些機器人。

楊立昆新創AI公司獲10億美元資金 創歐洲種子輪紀錄 有輝達、三星相挺

Meta 原首席人工智慧科學家楊立昆（Yann LeCun）自立門戶的新創公司初始籌資便籌集超過 10 億美元，創下歐洲史上最大規模的種子輪（seed round）籌資紀錄。

G7釋油能救市？分析師潑冷水：恐壓不住油價

面對荷莫茲海峽石油運輸中斷危機，七國集團（G7）表示將「採取必要措施」，並持續討論釋出戰略石油儲備，消息帶動布蘭特原油期貨回落至每桶93美元左右。然而市場分析指出，若波灣地區衝突持續，即使釋出數億桶原油，也難以長時間壓低劇烈震盪的油價。

