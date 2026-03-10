快訊

南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

袁惟仁告別式後女兒袁融淚寫長文 憶「巧克力父愛」網看哭

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達與ABB合作 開發AI自主機器人

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
ABB Robotics與輝達（Nvidia）結盟，開發AI工業機器人。 歐新社
ABB Robotics與輝達（Nvidia）結盟，開發AI工業機器人。 歐新社

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）公司與ABB Robotics宣布結盟，將合作開發新一代自主工業機器人。台灣的鴻海（2317）是客戶之一，目前已開始試用這些機器人。

輝達和ABB Robotics周一（9日）表示，將整合ABB的機器人訓練軟體與輝達的Nvidia Omniverse模擬平台，讓機器人能在虛擬環境中完成訓練，應用於多種產業。

這些新型工業機器人目前交由消費電子代工大廠鴻海測試當中，預定今年下半年正式商業化。輝達和ABB Robotics說，這款機器人能在累積更多操作經驗的過程中，持續自我學習與提升能力。

ABB Robotics總裁席古勒（Marc Segura）指出，透過縮小在虛擬環境中訓練的機器人與其在現實世界運作的「數位分身」之間的性能差距，新系統得以加速機器人部署，並降低成本，可讓中小企業也能首次負擔得起工業機器人。

機器人手臂目前的安裝成本差距很大，協作型機器人手臂（cobots） 約4萬美元，大型工業機器人手臂最高可達50萬美元。所以，對許多小型製造商而言，門檻很高。

輝達機器人與邊緣AI副總裁塔拉（Deepu Talla）表示，新系統名為「RobotStudio HyperReality」（機器人超高實境工作坊），是機器人邁向完全自主的「一大步」，也就是機器人可以在沒有人工指令的情況下執行任務。

輝達執行長黃仁勳曾提及，輝達下一階段的成長，將來自企業採用公司的晶片與硬體，而且以智慧機器人降低成本並填補勞動力短缺。他說機器人是個「數兆美元商機」，將創造「世界前所未見的最大的科技產業」。

在與ABB Robotics結盟之前，輝達已與Uber、LG電子、波士頓動力（Boston Dynamics）、Figure AI、Skild AI等多家公司合作，讓輝達產品用來訓練與運行合作夥伴的機器人。

日本軟銀集團去年11月宣布，以54億美元收購原在瑞士ABB工業集團旗下的機器人事業ABB Robotics。目前收購程序仍在進行。

黃仁勳 工業機器人

延伸閱讀

德儀與輝達攜手加速新一代實體AI發展

機器人大戰／簡立峰：AI應用 美主大腦、陸硬體強

機器人大戰／美自主軍用機器人 明年上戰場

相關新聞

川普戰事說法反覆！ 華爾街點出：市場只需盯這兩件事

中東戰事震盪全球市場之際，美國總統川普對戰爭前景的說法反覆，讓投資人情緒如坐雲霄飛車 。

輝達與ABB合作 開發AI自主機器人

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）公司與ABB Robotics宣布結盟，將合作開發新一代自主工業機器人。台灣的鴻海（2317）是客戶之一，目前已開始試用這些機器人。

楊立昆新創AI公司獲10億美元資金 創歐洲種子輪紀錄 有輝達、三星相挺

Meta 原首席人工智慧科學家楊立昆（Yann LeCun）自立門戶的新創公司初始籌資便籌集超過 10 億美元，創下歐洲史上最大規模的種子輪（seed round）籌資紀錄。

G7釋油能救市？分析師潑冷水：恐壓不住油價

面對荷莫茲海峽石油運輸中斷危機，七國集團（G7）表示將「採取必要措施」，並持續討論釋出戰略石油儲備，消息帶動布蘭特原油期貨回落至每桶93美元左右。然而市場分析指出，若波灣地區衝突持續，即使釋出數億桶原油，也難以長時間壓低劇烈震盪的油價。

Anthropic被認定「供應鏈風險」遭封殺 提告聯邦政府數部門

五角大廈以「供應鏈風險」為由，變相將人工智慧(AI)公司Anthropic列入國家安全黑名單予以封殺。Anthropic 9日控告川普政府，認為是因為拒絕軍方不受限制使用其技術而採取的「非法報復行動」。

英特爾擴展邊緣AI布局 推出具備即時效能Core系列2處理器

英特爾在2026德國嵌入式電子與工業電腦應用展（Embedded World 2026）推出搭載P-core 的Intel Core 系列2處理器，專為關鍵任務型邊緣應用打造工業級平台。英特爾同時發表最新的醫療與生命科學邊緣AI套件，透過經驗證的參考工作流程與效能測試工具，加速AI病患監測解決方案的開發與部署。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。