楊立昆新創AI公司獲10億美元資金 創歐洲種子輪紀錄 有輝達、三星相挺

Meta 原首席人工智慧科學家楊立昆（Yann LeCun）自立門戶的新創公司初始籌資便籌集超過 10 億美元，創下歐洲史上最大規模的種子輪（seed round）籌資紀錄。

成立不到三個月的先進機器智慧實驗室（Advanced Machine Intelligence Labs，簡稱AMI）周二宣布，頭一次籌資便獲得全球諸多投資大咖支持，包括法國的Cathay Innovation、亞馬遜創辦人貝佐旗下的Bezos Expeditions、新加坡淡馬錫控股（Temasek）、首爾的 SBVA和三星電子，以及輝達（NVIDIA）。

據資料平台 Dealroom 統計，AMI籌資10.3億美元，在全球種子輪的規模僅次於美國新創公司 Thinking Machines Lab 去年 6 月所籌集的 20 億美元。

這家新創公司的投資前估值為 35 億美元，由法國新創公司 Nabla 前執行長勒布朗（Alexandre LeBrun）所領導，楊立昆則擔任執行董事長。原 Meta 歐洲區副總裁索利（ Laurent Solly）出任營運長。新公司成立初期共有12名員工，辦公室橫跨巴黎、紐約、新加坡和蒙特婁。

法裔美籍科學家及圖靈獎得主楊立昆去年離開Meta，他認為ChatGPT和Meta的Llama支持的大型語言訓練的系統難以達到人類水準的推理能力。楊立昆表示，AMI 刻意不在矽谷設點，因為當地是「人才與資金都執迷於LLM」。楊立昆指出，他們最終目標是開發一套「通用智慧系統」，能驅動家用機器人到自動駕駛車等各類設備。