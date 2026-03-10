快訊

楊立昆新創AI公司獲10億美元資金 創歐洲種子輪紀錄 有輝達、三星相挺

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
原Meta首席AI科學家暨圖靈獎得主楊立昆。路透
Meta 原首席人工智慧科學家楊立昆（Yann LeCun）自立門戶的新創公司初始籌資便籌集超過 10 億美元，創下歐洲史上最大規模的種子輪（seed round）籌資紀錄。

成立不到三個月的先進機器智慧實驗室（Advanced Machine Intelligence Labs，簡稱AMI）周二宣布，頭一次籌資便獲得全球諸多投資大咖支持，包括法國的Cathay Innovation、亞馬遜創辦人貝佐旗下的Bezos Expeditions、新加坡淡馬錫控股（Temasek）、首爾的 SBVA和三星電子，以及輝達（NVIDIA）。

據資料平台 Dealroom 統計，AMI籌資10.3億美元，在全球種子輪的規模僅次於美國新創公司 Thinking Machines Lab 去年 6 月所籌集的 20 億美元。

這家新創公司的投資前估值為 35 億美元，由法國新創公司 Nabla 前執行長勒布朗（Alexandre LeBrun）所領導，楊立昆則擔任執行董事長。原 Meta 歐洲區副總裁索利（ Laurent Solly）出任營運長。新公司成立初期共有12名員工，辦公室橫跨巴黎、紐約、新加坡和蒙特婁。

法裔美籍科學家及圖靈獎得主楊立昆去年離開Meta，他認為ChatGPT和Meta的Llama支持的大型語言訓練的系統難以達到人類水準的推理能力。楊立昆表示，AMI 刻意不在矽谷設點，因為當地是「人才與資金都執迷於LLM」。楊立昆指出，他們最終目標是開發一套「通用智慧系統」，能驅動家用機器人到自動駕駛車等各類設備。

相關新聞

川普戰事說法反覆！ 華爾街點出：市場只需盯這兩件事

中東戰事震盪全球市場之際，美國總統川普對戰爭前景的說法反覆，讓投資人情緒如坐雲霄飛車 。

輝達與ABB合作 開發AI自主機器人

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）公司與ABB Robotics宣布結盟，將合作開發新一代自主工業機器人。台灣的鴻海（2317）是客戶之一，目前已開始試用這些機器人。

G7釋油能救市？分析師潑冷水：恐壓不住油價

面對荷莫茲海峽石油運輸中斷危機，七國集團（G7）表示將「採取必要措施」，並持續討論釋出戰略石油儲備，消息帶動布蘭特原油期貨回落至每桶93美元左右。然而市場分析指出，若波灣地區衝突持續，即使釋出數億桶原油，也難以長時間壓低劇烈震盪的油價。

Anthropic被認定「供應鏈風險」遭封殺 提告聯邦政府數部門

五角大廈以「供應鏈風險」為由，變相將人工智慧(AI)公司Anthropic列入國家安全黑名單予以封殺。Anthropic 9日控告川普政府，認為是因為拒絕軍方不受限制使用其技術而採取的「非法報復行動」。

英特爾擴展邊緣AI布局 推出具備即時效能Core系列2處理器

英特爾在2026德國嵌入式電子與工業電腦應用展（Embedded World 2026）推出搭載P-core 的Intel Core 系列2處理器，專為關鍵任務型邊緣應用打造工業級平台。英特爾同時發表最新的醫療與生命科學邊緣AI套件，透過經驗證的參考工作流程與效能測試工具，加速AI病患監測解決方案的開發與部署。

