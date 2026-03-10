快訊

G7釋油能救市？分析師潑冷水：恐壓不住油價

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
G7正討論釋出戰略石油儲備，但分析指出，此舉難以長時間壓低劇烈波動的油價。美聯社
G7正討論釋出戰略石油儲備，但分析指出，此舉難以長時間壓低劇烈波動的油價。美聯社

面對荷莫茲海峽石油運輸中斷危機，七國集團（G7）表示將「採取必要措施」，並持續討論釋出戰略石油儲備，消息帶動布蘭特原油期貨回落至每桶93美元左右。然而市場分析指出，若波灣地區衝突持續，即使釋出數億桶原油，也難以長時間壓低劇烈震盪的油價。

摩根士丹利石油策略師Martijn Rats指出，從過往經驗來看，釋放戰略儲備穩定油價的效果「好壞參半」，油價反而經常上漲，因為這項行動本身反映了情勢的嚴峻，可能加劇市場焦慮。

牛津能源研究所分析師Paul Horsnell也認為，用庫存取代實際供應「非常困難」，此次供應中斷可能是石油市場史上規模最大的一次，遠超出任何戰略儲備所能彌補的缺口。

成員國合計持有約12億桶公共應急儲備，另掌握數十億桶可動員的商業庫存。過去各國聯合釋油的最高紀錄為每日約130萬桶，理論上雖可提升至每日300萬至350萬桶，但仍遠低於荷莫茲海峽每日約2,000萬桶的常態運輸量。IEA強調，緊急釋油旨在應對供應中斷，而非干預油價。

在此次危機中，高度依賴中東原油的亞洲地區預計將受最嚴重衝擊。全球最大原油進口國中國目前仍未表態是否動用戰略儲備，市場觀察人士分析，中國買家傾向於在國際市場確保供應，而非動用戰略庫存。

原油

相關新聞

川普戰事說法反覆！ 華爾街點出：市場只需盯這兩件事

中東戰事震盪全球市場之際，美國總統川普對戰爭前景的說法反覆，讓投資人情緒如坐雲霄飛車 。

輝達與ABB合作 開發AI自主機器人

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）公司與ABB Robotics宣布結盟，將合作開發新一代自主工業機器人。台灣的鴻海（2317）是客戶之一，目前已開始試用這些機器人。

楊立昆新創AI公司獲10億美元資金 創歐洲種子輪紀錄 有輝達、三星相挺

Meta 原首席人工智慧科學家楊立昆（Yann LeCun）自立門戶的新創公司初始籌資便籌集超過 10 億美元，創下歐洲史上最大規模的種子輪（seed round）籌資紀錄。

Anthropic被認定「供應鏈風險」遭封殺 提告聯邦政府數部門

五角大廈以「供應鏈風險」為由，變相將人工智慧(AI)公司Anthropic列入國家安全黑名單予以封殺。Anthropic 9日控告川普政府，認為是因為拒絕軍方不受限制使用其技術而採取的「非法報復行動」。

英特爾擴展邊緣AI布局 推出具備即時效能Core系列2處理器

英特爾在2026德國嵌入式電子與工業電腦應用展（Embedded World 2026）推出搭載P-core 的Intel Core 系列2處理器，專為關鍵任務型邊緣應用打造工業級平台。英特爾同時發表最新的醫療與生命科學邊緣AI套件，透過經驗證的參考工作流程與效能測試工具，加速AI病患監測解決方案的開發與部署。

