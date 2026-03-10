英特爾擴展邊緣AI布局 推出具備即時效能Core系列2處理器

英特爾在2026德國嵌入式電子與工業電腦應用展（Embedded World 2026）推出搭載P-core 的Intel Core 系列2處理器，專為關鍵任務型邊緣應用打造工業級平台。英特爾同時發表最新的醫療與生命科學邊緣AI套件，透過經驗證的參考工作流程與效能測試工具，加速AI病患監測解決方案的開發與部署。

英特爾企業副總裁暨網路與邊緣解決方案事業部總經理Dan Rodriguez表示：「英特爾在邊緣運算領域持續保持領先地位，也是英特爾成長最快的業務領域之一。透過Core系列2處理器的推出、於CES發表的Core Ultra系列3處理器，以及不斷擴展的邊緣AI套件，英特爾持續提供完整的平台解決方案，以突破性的效能、可靠性與整合式AI加速能力，滿足多元邊緣應用需求。」

英特爾表示，搭載Intel Core Ultra系列3與具備P-core的Intel Core系列2處理器的邊緣系統已全面上市；醫療專用的邊緣AI套件預覽版本目前已於GitHub提供下載，正式版本預計於今年第2季推出。

英特爾指出，現今的工業環境要求處理器同時處理多項關鍵工作負載，從安全關鍵控制系統到即時資料處理，同時維持精準時序與確定性效能。傳統處理器往往使製造商不得不在運算能力與即時可靠性之間取捨，導致必須採用複雜的多處理器架構，進而增加成本與系統複雜度，Intel Core系列2處理器能有效解決此問題。相較AMD Ryzen™ 7 9700X，其最大PCIe延遲可降低高達4.4倍、確定性即時回應時間提升高達2.5倍、確定性即時效能提升高達3.8倍、多執行緒效能提升高達1.5倍，展現符合產業需求的效能表現。

英特爾同步展示聚焦於以AI監測病患的醫療與生命科學AI套件（Health & Life Sciences AI Suite）。隨著醫療體系面臨病患人數增加與人力緊縮的壓力，病患監測正從獨立設備轉向智慧與互聯的生態系統，並需要AI解決方案提供更早期的洞察與可靠的實際運作能力。預覽版本展示在英特爾處理器上，本地端同時運行的多模態工作負載，包括AI心電圖（Electrocardiography, ECG）心律不整偵測、遠程光體積變化描記圖法（Remote Photoplethysmography，rPPG）以及去識別化3D視覺追蹤，協助製造商（OEM/ODM）與獨立軟體供應商（ISV）以實際情境評估平台效能，而非依賴人工設計的基準測試。

英特爾透過Core Ultra 系列3處理器、搭載P-core的Intel Core 系列2處理器，以及全新醫療專用的邊緣AI套件，展現了完備的邊緣運算產品組合。從確定性即時控制到高階AI加速，英特爾全方位滿足客戶需求，加速製造業、醫療保健及新興邊緣應用領域的創新發展。