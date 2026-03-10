快訊

OpenAI為何放棄德州資料中心擴建？真正原因曝光 不是AI需求降溫

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
科技媒體The Information報導,OpenAI與甲骨文放棄擴建位於德州阿比林的資料中心,不代表AI運算需求降溫。
針對外界揣測OpenAI與甲骨文（Oracle）放棄擴建位於德州阿比林（Abilene）的資料中心，是否意味AI運算需求降溫，美國科技媒體The Information報導，答案是否定的。這項決策背後的真實原因在於技術布局考量，而非需求減弱。

OpenAI數周前已決定，不擴大在阿比林資料中心的使用規模。該園區是OpenAI與甲骨文合作的首個「星際之門」（Stargate）計畫設施，目前已完成約25%，預計今年稍晚完工後可提供約1.2 GW（百萬瓩）的資料中心電力容量。知情人士表示，甲骨文原計畫為另一家AI客戶推進擴建，但上周末決定不再繼續。

知情人士指出，OpenAI退出與輝達（Nvidia）下一代晶片有關。等到阿比林擴建園區完工時，輝達將開始出貨新一代Vera Rubin晶片系統。OpenAI希望為這些新晶片尋找新的資料中心，而不是部署在目前已安裝Blackwell晶片的既有園區。

一名OpenAI內部人士透露，公司不希望同一地點同時部署兩個世代的輝達晶片，傾向把Rubin晶片集中在其他可擴建設施。

Information指出，資料中心延誤、取消與成本上升將是今年產業的重要趨勢，但並非每一個資料中心延遲都代表需求降溫。OpenAI仍與甲骨文在德州與新墨西哥州其他資料中心合作，推動Stargate計畫，目標建置高達4.5GW的AI資料中心電力容量。

OpenAI退出後，甲骨文一度找到另一家客戶有意接手擴建，但最後仍放棄。不過事情並未就此結束。輝達目前正洽談租用該園區，並已向開發商Crusoe支付1.5億美元訂金，同時與包括Meta Platforms在內的潛在客戶接觸。

AI 擴建喊卡、伊朗戰雲籠罩 日韓台科技股全面慘崩

川普戰事說法反覆！ 華爾街點出：市場只需盯這兩件事

中東戰事震盪全球市場之際，美國總統川普對戰爭前景的說法反覆，讓投資人情緒如坐雲霄飛車 。

韓媒：韓國人均GNI年增僅0.3% 落後台灣日本

韓國銀行今天公布2025年國民所得毛額（GNI）為3萬6855美元，相較2024年增幅僅0.3%，連續第3年停在3萬60...

蘋果印度製造大躍進 全球已有四分之一iPhone在當地組裝

蘋果公司（Apple）去年在印度的 iPhone 產量成長約 53%，等於全球已有四分之一的手機在當地組裝。

發戰爭財？ 川普兩子投資無人機公司 陷利益衝突爭議

美國總統川普的兩個兒子正支持一項生產自主無人機的商業投資計畫，其中也包括國防系統。在川普指揮針對伊朗的軍事行動之際，此舉...

Anthropic不同意被列「供應鏈風險」 提告美國國防部

人工智慧（AI）新創公司Anthropic控告美國國防部，不同意國防部認定公司對美國供應鏈構成風險。提告使得這家知名AI公司與五角大廈之間的爭端進一步升級。

