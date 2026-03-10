快訊

遭爆重金包養網紅 梁為超亮身分證自清：已離婚2年、單身感情屬私領域

川普停戰髮夾彎！1天改口2次稱「贏不夠」 伊朗被炸神秘光圈曝光

戰火夾縫中的杜拜：「中東安全孤島」神話破滅，還是逆境重生？

聽新聞
0:00 / 0:00

韓媒：韓國人均GNI年增僅0.3% 落後台灣日本

中央社／ 首爾10日專電
韓國銀行今天公布2025年國民所得毛額（GNI）為3萬6855美元。新華社
韓國銀行今天公布2025年國民所得毛額（GNI）為3萬6855美元。新華社

韓國銀行今天公布2025年國民所得毛額（GNI）為3萬6855美元，相較2024年增幅僅0.3%，連續第3年停在3萬6000美元區間，低於日本3萬8000美元、台灣4萬585美元。專家指出，台灣在半導體產業中獲得更大收益。

根據韓聯社報導，韓國銀行今天公布2025年第4季及全年國民所得，去年人均GNI為3萬6855美元，比2024年（3萬6745美元）增加0.3%。雖然國內生產毛額（GDP）增加超過4%，不過受到韓元貶值影響，去年全年韓元兌美元匯率上升4.3%，GNI增幅僅不到1%。

韓國人均GNI在2014年首次突破3萬美元，2021年接近3萬8000美元，但在2022年因韓元急貶跌至3萬5000美元區間；2023年增加2.7%，重新回到3萬6000美元水準，但2024年與去年增幅分別只有1.5%與0.3%，已連續3年停留在3萬6000美元區間。

韓國銀行國民所得部長金華容（音譯）表示，去年台灣人均GNI為4萬585美元、高於韓國，並說明：「台灣IT製造業比重約為韓國的3倍，在半導體產業景氣好的情況下，獲得更大收益。」

金華容也提及，去年日本人均GNI突破3萬8000美元，高於韓國。報導指出，以2024年為準，在人口超過5000萬人的國家中，韓國人均GNI排名第6，僅次於美國、德國、英國、法國與義大利。但在2025年被日本追上後，排名很可能下降至第7位。

金華容也談到近期中東情勢，他表示，「預計將對韓國經濟成長與物價帶來相當負面的影響，在各國如何應對仍不明朗的情況下，目前很難具體評估影響。」他指出，這次衝擊很大程度取決於（中東）事態是否長期化，如果能儘早結束，對今年經濟成長與物價影響將相對有限。

延伸閱讀

伊朗衝突危機刺激油價飆升 韓元兌美元貶至17年低點

南韓拍板對美投資特別法 3/12交付國會表決

經典賽／南韓混血好手惠特康被當戰犯！韓媒喊話：讓「307億韓元重砲」上場

ESG 企業債券投資需求 持續回溫

相關新聞

川普戰事說法反覆！ 華爾街點出：市場只需盯這兩件事

中東戰事震盪全球市場之際，美國總統川普對戰爭前景的說法反覆，讓投資人情緒如坐雲霄飛車 。

韓媒：韓國人均GNI年增僅0.3% 落後台灣日本

韓國銀行今天公布2025年國民所得毛額（GNI）為3萬6855美元，相較2024年增幅僅0.3%，連續第3年停在3萬60...

OpenAI為何放棄德州資料中心擴建？真正原因曝光 不是AI需求降溫

針對外界揣測OpenAI與甲骨文（Oracle）放棄擴建位於德州阿比林（Abilene）的資料中心，是否意味AI運算需求降溫，美國科技媒體The Information報導，答案是否定的。這項決策背後的真實原因在於技術布局考量，而非需求減弱。

蘋果印度製造大躍進 全球已有四分之一iPhone在當地組裝

蘋果公司（Apple）去年在印度的 iPhone 產量成長約 53%，等於全球已有四分之一的手機在當地組裝。

發戰爭財？ 川普兩子投資無人機公司 陷利益衝突爭議

美國總統川普的兩個兒子正支持一項生產自主無人機的商業投資計畫，其中也包括國防系統。在川普指揮針對伊朗的軍事行動之際，此舉...

Anthropic不同意被列「供應鏈風險」 提告美國國防部

人工智慧（AI）新創公司Anthropic控告美國國防部，不同意國防部認定公司對美國供應鏈構成風險。提告使得這家知名AI公司與五角大廈之間的爭端進一步升級。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。