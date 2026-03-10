韓媒：韓國人均GNI年增僅0.3% 落後台灣日本

韓國銀行今天公布2025年國民所得毛額（GNI）為3萬6855美元，相較2024年增幅僅0.3%，連續第3年停在3萬6000美元區間，低於日本3萬8000美元、台灣4萬585美元。專家指出，台灣在半導體產業中獲得更大收益。

根據韓聯社報導，韓國銀行今天公布2025年第4季及全年國民所得，去年人均GNI為3萬6855美元，比2024年（3萬6745美元）增加0.3%。雖然國內生產毛額（GDP）增加超過4%，不過受到韓元貶值影響，去年全年韓元兌美元匯率上升4.3%，GNI增幅僅不到1%。

韓國人均GNI在2014年首次突破3萬美元，2021年接近3萬8000美元，但在2022年因韓元急貶跌至3萬5000美元區間；2023年增加2.7%，重新回到3萬6000美元水準，但2024年與去年增幅分別只有1.5%與0.3%，已連續3年停留在3萬6000美元區間。

韓國銀行國民所得部長金華容（音譯）表示，去年台灣人均GNI為4萬585美元、高於韓國，並說明：「台灣IT製造業比重約為韓國的3倍，在半導體產業景氣好的情況下，獲得更大收益。」

金華容也提及，去年日本人均GNI突破3萬8000美元，高於韓國。報導指出，以2024年為準，在人口超過5000萬人的國家中，韓國人均GNI排名第6，僅次於美國、德國、英國、法國與義大利。但在2025年被日本追上後，排名很可能下降至第7位。

金華容也談到近期中東情勢，他表示，「預計將對韓國經濟成長與物價帶來相當負面的影響，在各國如何應對仍不明朗的情況下，目前很難具體評估影響。」他指出，這次衝擊很大程度取決於（中東）事態是否長期化，如果能儘早結束，對今年經濟成長與物價影響將相對有限。