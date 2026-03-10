發戰爭財？ 川普兩子投資無人機公司 陷利益衝突爭議

快訊

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
艾瑞克．川普（Eric Trump）。（路透）
美國總統川普的兩個兒子正支持一項生產自主無人機的商業投資計畫，其中也包括國防系統。在川普指揮針對伊朗的軍事行動之際，此舉增添利益衝突疑慮。

根據上市公司Aureus Greenway Holdings今天發布的新聞稿，艾瑞克．川普（Eric Trump）和小唐納．川普（Donald Trump Jr）是自主無人機公司Powerus與Aureus Greenway Holdings合併案中的「重要投資者」。

根據新聞稿，合併後的新公司將命名為Powerus，生產用於「高風險環境中軍事與商業用途」的自主無人機，並稱中東戰爭證明了這個計畫的可行性。

Aureus Greenway Holdings臨時執行長沙克（MatthewSaker）表示：「鑑於中東及其他地區的事態發展，對Powerus這類自主技術的需求與應用已成為頭條新聞。」

他補充說：「這項業務合併不僅對Aureus GreenwayHoldings的股東而言是極具吸引力的機會，在當前地緣政治不確定的背景下更具意義。」

在川普領導下，美國與以色列2月對伊朗發動軍事攻擊，並擊斃了伊朗最高領袖哈米尼（AliKhamenei）。

非政府組織「華府公民道德責任組織」（Citizensfor Responsibility and Ethics in Washington, CREW）副主席雷伯維茲（Jordan Libowitz）表示，在「充滿令人咋舌利益衝突的政府中」，Powerus這項投資顯得格外引人側目。

雷伯維茲表示：「在這個時間點出現這件事令人擔憂，因為據報導，由於部分由（川普）引發的戰爭，對無人機的需求正在大幅增加，而這場戰爭持續多久，很大程度取決於這位總統的決定。」

他補充說：「這讓人擔心，總統讓美國捲入的這場戰爭，可能正在為他自己的家族賺錢。」

小唐納．川普之前也投資過另一家無人機新創公司Unusual Machines。在Aureus Greenway Holdings的新聞稿中，該公司也被列為支持Powerus計畫的企業之一。

「華府公民道德責任組織」發布多份報告指控川普政府存在利益衝突，例如川普家族的加密貨幣業務與白宮推動數位貨幣政策之間的互動關係。

