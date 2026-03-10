快訊

Anthropic不同意被列「供應鏈風險」 提告美國國防部

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Anthropic控告美國國防部，挑戰被列為「供應鏈風險」的決定。 美聯社
人工智慧（AI）新創公司Anthropic控告美國國防部，不同意國防部認定公司對美國供應鏈構成風險。提告使得這家知名AI公司與五角大廈之間的爭端進一步升級。

雙方爭端在上個月爆發，原由是五角大廈要在法律允許範圍內，以任何目的使用Anthropic的Claude AI模型，不想另外遵守Anthropic所定的使用限制。但是Anthropic堅持Claude不得用於對美國人的大規模監控，或是用於完全自主武器系統的運作。

結果，美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）在上月底將Anthropic列為「供應鏈風險」，下令五角大廈的承包商及合作夥伴禁止與Anthropic進行任何商業往來。赫塞斯還在社群平台X上表示，Anthropic有六個月時間將它原本提供的AI服務轉移給其他供應商接手。

「供應鏈風險」這個標籤通常只會用於美國視為對手國家的企業，現在卻也貼到美國自己的企業之上。

Anthropic挑戰國防部這個認定，希望法官撤銷，並要求美國其他政府機構撤回與此相關的指令。Anthropic表示，政府因公司不同意政府政策就被排除在外，訴訟涉及的法律原則將影響所有與聯邦政府合作、但觀點可能不受政府歡迎的承包商。

在周一向舊金山聯邦法院提交的訴狀中，Anthropic說，國防部這個行動「前所未有且違法」，公司業務正受到威脅，「憲法不允許政府利用其巨大的權力，因企業發表受憲法保護的言論就進行懲罰。」

訴狀指出，政府的行動「正對 Anthropic 造成不可彌補的傷害」，使公司與私營企業的合約也「陷入不確定」，並可能在短期內「危及數億美元的收入」。

白宮為國防部的行動辯護。白宮發言人休斯頓（Liz Huston）說：「川普總統絕不會允許一家激進左派、過度政治正確的公司，透過決定技術如何被使用，來危及國家安全。」

她補充提到，川普與赫塞斯正在確保美軍「擁有完成任務所需的適當工具」，並確保軍隊「不會被任何大型科技公司領袖意識形態的任性所挾持」。

美國國防部則是未回應媒體的置評請求。

風險 赫塞斯 白宮

