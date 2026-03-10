川普戰事說法反覆！華爾街點出：市場只需盯這兩件事

中東戰事震盪全球市場之際，美國總統川普對戰爭前景的說法反覆，讓投資人情緒如坐雲霄飛車 。

他先在周一接受CBS News電話訪問時表示，戰爭幾乎已經完成，並稱美軍進度「遠超預期」，帶動美股午後反彈、油價回落；美股收盤後，他在佛州對共和黨議員表示，美國「在許多方面已經勝利，但仍不夠」，必須取得最終勝利；同日晚間記者會，川普又表示戰事可能「很快」結束，不過，未給出明確時間，使市場對戰事前景備感困惑。

面對戰事不確定性與油價劇烈波動，法國興業銀行美股策略主管卡布拉（Manish Kabra）指出，從過去50年的油價衝擊經驗來看，全球市場真正需要關注的只有兩件事：油價衝擊會持續多久，以及聯準會（Fed）將如何回應。

卡布拉分析1973年以阿戰爭引發的石油禁運、1979年伊朗革命、1990年波灣戰爭、2003年伊拉克戰爭，以及2022年俄烏戰爭等五次重大事件後發現，油價衝擊通常在約三個月內逐漸消退。在此期間，美股往往表現優於其他市場，美元與黃金傾向同步走強。

卡布拉強調，雖然當前油價因衝突升溫，但真正決定經濟與市場走勢的關鍵，是央行政策反應。1970年代數次石油危機之所以引發衰退，很大程度是因聯準會採取激進緊縮政策放大衝擊。若油價上漲推升通膨並迫使聯準會升息或維持緊縮，市場壓力可能加劇；反之，若央行選擇忽略短期能源價格波動，金融市場通常能較快恢復穩定。