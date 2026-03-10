聽新聞
中東戰爭衝擊全球經濟 油價、股市與航運情勢一覽
美國總統川普今天受訪時說，美國與以色列對伊朗的戰爭「差不多」要結束。油價聞訊下跌，美股上漲。
以下是法新社整理有關中東戰爭衝擊全球經濟的最新動態：
●油價跌
川普宣告中東戰爭「差不多」要結束的言論一出，油價應聲下跌，美股則勁揚。
美國原油基準西德州中級原油（WTI）期貨在芝加哥商品交易所下跌逾5%；美股3大指數走揚，道瓊工業指數上漲0.5%，收47740.80點，盤中高低點震盪達1125點。
●G7財長會議
七大工業國集團（G7）就中東戰爭的經濟衝擊舉行危機會談，法國財政部長表示，儘管G7做好準備，但就釋出戰略石油儲備而言尚未達成共識。
G7能源部長會議預定明天登場。
●運輸與觀光
隨著戰爭進入第2週，法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）表示，法國和盟邦正準備展開「防禦性」任務，以重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。
根據法新社分析航運追蹤平台MarineTraffic的數據，數艘停泊在波斯灣或穿越荷莫茲海峽的船隻陸續更改追蹤資料，以顯示與中國的聯繫，試圖躲避伊朗的襲擊。
德國漢莎航空（Lufthansa）與法國航空公司（AirFrance）持續取消飛往中東目的地的航班。
地中海航運公司（MSC）宣布，受戰爭影響，公司正式停止部分來自波斯灣的出口貨運，並表示「所有受影響的貨物將卸載」。
●初步措施
克羅埃西亞、匈牙利、南韓及泰國祭出燃料價格上限。
中國3月初要求主要煉油廠暫停柴油與汽油出口。
奈及利亞的丹格特（Dangote）巨型煉油廠承諾優先供應國內市場，以助避免燃料短缺。
日本經濟新聞（Nikkei Shinbun）報導，日本有關當局已要求石油儲備基地做好釋油準備。
