民調：美國攻擊伊朗後 民眾預期油價將持續上漲

根據今天結束的一項路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民調，大多數美國民眾認為，在總統川普決定對伊朗發動軍事攻擊後，未來幾個月油價將會上漲，且許多人預期衝突將拖延許久。

在這項為期4天的民調中，約67%的受訪者表示，他們預期美國的汽油價格在未來一年會變得更糟。根據民調，60%的美國人預期美國在伊朗的軍事介入將「持續很長一段時間」。

受訪民眾包括44%的共和黨人和85%的民主黨人。

美國與以色列部隊2月28日對伊朗發動協同攻擊，並在最初的突襲行動中擊斃伊朗最高領袖哈米尼（AliKhamenei）。

最新的路透社/益普索民調發現，僅29%美國人支持這次攻擊，與軍事行動剛開始後數小時內所做的民調中27%的支持率相比，變化不大。兩次民調的誤差範圍均約為正負3個百分點。

最新的民調凸顯出在11月期中選舉前，川普為自家共和黨帶來的政治風險。民主黨希望屆時能從川普的政黨手中奪下國會至少一個議院的控制權。

約64%的民調受訪者，包括1/4的共和黨人和9/10的民主黨人表示，川普並未清楚解釋美國軍事介入的目標。

川普去年重返白宮時，曾承諾要抑制通貨膨脹並防止軍隊陷入外國衝突。自從他對伊朗發動攻擊以來，美國油價已飆漲約每加侖50美分，且至少有7名美軍士兵陣亡。

油價在美國是高度敏感的議題，因為它是美國民眾對生活成本增減最直接、最有感的指標之一。

上週，在路透社/益普索進行民調期間，包括週末在內，全美及國際能源價格每日都在上漲。分析師預期，即使這場持續一週的衝突迅速結束，全球燃料價格仍將在未來數週或數月內維持在高檔。

川普正在考慮應對價格飆漲的方法，但美國的政策選項對全球石油市場的影響可能有限。他今天告訴記者，在伊朗的軍事行動「比我們最初的時間表超前很多」。

49%的美國人，包括1/3的共和黨人和2/3的民主黨人認為這場戰爭將為他們的個人財務帶來主要為負面的影響。

這項路透社/益普索民調是透過網路進行，調查對象為全國1021名美國成年人。