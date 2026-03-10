快訊

台股大復活！台積電領軍衝1,890元 指數狂飆逾千點重返5日線

蔣經國日記／毛人鳳夫妻黑歷史 蔣痛批無恥卻密存不查

川普警告伊朗！敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」還點名中國

聽新聞
0:00 / 0:00

民調：美國攻擊伊朗後 民眾預期油價將持續上漲

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

根據今天結束的一項路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民調，大多數美國民眾認為，在總統川普決定對伊朗發動軍事攻擊後，未來幾個月油價將會上漲，且許多人預期衝突將拖延許久。

在這項為期4天的民調中，約67%的受訪者表示，他們預期美國的汽油價格在未來一年會變得更糟。根據民調，60%的美國人預期美國在伊朗的軍事介入將「持續很長一段時間」。

受訪民眾包括44%的共和黨人和85%的民主黨人。

美國與以色列部隊2月28日對伊朗發動協同攻擊，並在最初的突襲行動中擊斃伊朗最高領袖哈米尼（AliKhamenei）。

最新的路透社/益普索民調發現，僅29%美國人支持這次攻擊，與軍事行動剛開始後數小時內所做的民調中27%的支持率相比，變化不大。兩次民調的誤差範圍均約為正負3個百分點。

最新的民調凸顯出在11月期中選舉前，川普為自家共和黨帶來的政治風險。民主黨希望屆時能從川普的政黨手中奪下國會至少一個議院的控制權。

約64%的民調受訪者，包括1/4的共和黨人和9/10的民主黨人表示，川普並未清楚解釋美國軍事介入的目標。

川普去年重返白宮時，曾承諾要抑制通貨膨脹並防止軍隊陷入外國衝突。自從他對伊朗發動攻擊以來，美國油價已飆漲約每加侖50美分，且至少有7名美軍士兵陣亡。

油價在美國是高度敏感的議題，因為它是美國民眾對生活成本增減最直接、最有感的指標之一。

上週，在路透社/益普索進行民調期間，包括週末在內，全美及國際能源價格每日都在上漲。分析師預期，即使這場持續一週的衝突迅速結束，全球燃料價格仍將在未來數週或數月內維持在高檔。

川普正在考慮應對價格飆漲的方法，但美國的政策選項對全球石油市場的影響可能有限。他今天告訴記者，在伊朗的軍事行動「比我們最初的時間表超前很多」。

49%的美國人，包括1/3的共和黨人和2/3的民主黨人認為這場戰爭將為他們的個人財務帶來主要為負面的影響。

這項路透社/益普索民調是透過網路進行，調查對象為全國1021名美國成年人。

伊朗

延伸閱讀

對伊朗戰爭很快就會結束？美債因川普談話由跌轉漲

川普稱伊朗戰爭「很快」結束！ 他預測油價走低

油價大怒神！WTI重挫10% 川普宣布戰爭快結束 考慮解除制裁穩油市

川普：摧毀伊朗核威脅 油價會跌 何時結束戰爭將與以國共同決定

相關新聞

川普戰事說法反覆！ 華爾街點出：市場只需盯這兩件事

中東戰事震盪全球市場之際，美國總統川普對戰爭前景的說法反覆，讓投資人情緒如坐雲霄飛車 。

中東戰爭衝擊全球經濟 油價、股市與航運情勢一覽

美國總統川普今天受訪時說，美國與以色列對伊朗的戰爭「差不多」要結束。油價聞訊下跌，美股上漲

亞股強彈日股大漲千點 韓股猛飆6% 期貨急漲又觸發暫停交易機制

由於美國總統川普暗示伊朗戰爭可能即將結束，市場的風險情緒回升，消息帶動美股大盤在周一（9日）尾盤最後一小時反彈上漲，亞股今天開盤後也大力反彈，日股漲逾3%，韓股勁揚超過5%，韓國交易所一度暫停程式化交易，以緩和市場急漲走勢。

Anthropic提告反擊 要求五角大廈撤黑名單認定

美國五角大廈和AI公司Anthropic間的軍事倫理衝突持續延燒。Anthropic今天就五角大廈將其列入黑名單的決定向...

對伊朗戰爭很快就會結束？ 美債因川普談話由跌轉漲

美國公債周一（9日）在紐約尾盤交易中上漲，因美國總統川普暗示與伊朗的戰爭可能很快結束。美債由跌轉漲，結束全球債券市場周一動盪的一天。

嚴控成本、併購綜效顯現：HPE調升財測 AI伺服器積壓訂單達 50 億美元

慧與科技（HPE）本季營收展望優於分析師預期，可見這家電腦硬體和儲存裝置供應商持續受惠於市場對 AI相關硬體強勁的需求。受此消息激勵，慧與周一盤後股價上漲2.1%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。