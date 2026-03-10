對伊朗戰爭很快就會結束？ 美債因川普談話由跌轉漲

美國公債周一（9日）在紐約尾盤交易中上漲，因美國總統川普暗示與伊朗的戰爭可能很快結束。美債由跌轉漲，結束全球債券市場周一動盪的一天。

川普周一下午的發言，使油價回落至每桶90美元以下，緩解市場對能源價格上漲可能推高通膨的憂慮。10年期美國公債殖利率周一盤中一度飆升至4.21%，收盤時轉為下跌4個基點至大約4.09%。

ING美洲研究主管Padhraic Garvey說，「市場已透過更高的油價、升高的波動性發出訊號」，更高的殖利率，以及避險情緒升溫，威脅著情況可能惡化。「對川普政府來說，迅速結束戰爭，可能比長期拖延更有利」。

在規模31兆美元的美國公債市場反彈之前，周一全球債券市場許多呈現下跌。例如，英國兩年期公債殖利率最終上升11個基點至3.98%，盤中還曾一度大漲30個基點。市場預期英國央行在今年底前升息一次的機率略低於50%。

德國兩年期公債殖利率則是一度上漲9個基點至2.40%，後來回落至2.31%。

利率交換市場周一較早時，曾反映市場預期歐洲央行今年升息兩次的機率為60%，但收盤時降至約35%。

交易員現在預期美國聯準會（Fed）下一次降息25個基點（1碼）最早可能在9月。而在美國於2月28日攻擊伊朗之前，市場原本已完全反映出Fed 7月降息的預期。債券期權市場如今顯示，一些交易員甚至押注Fed今年可能完全不會降息。

市場出現緩和始於七大工業國集團（G7）財長表示，他們準備採取任何必要措施支持全球能源供應，包括釋放戰略石油儲備。

債市周一在較早的交易時段當中，市場焦點仍集中在全球經濟風險上，原油價格一度逼近每桶120美元。自伊朗戰爭爆發並擾亂中東石油運輸以來，油價已上漲近80%。

若能源價格持續上漲，各央行可能被迫維持緊縮政策以抑制通膨，即使經濟成長放緩也難以降息，如此，全球可能陷入停滯性通膨（stagflation）的困境。

停滯性通膨的經濟代價相當可觀。根據國際貨幣基金（IMF）估算，如果能源價格上漲10%並持續一年，全球通膨率將上升約0.4個百分點，而經濟成長可能下降最多0.2個百分點。而彭博行業研究指出，原油價格達到每桶133美元時，通常會出現「需求破壞」。

美國近期的經濟數據也加劇了市場對停滯性通膨的擔憂。2月出現僱主意外地減少工作職位，失業率上升機會，這顯示就業市場開始出現裂痕，同時，物價壓力仍在升高。

普徠仕（T. Rowe Price）策略師Tim Murray強調，石油無疑是導致全球通膨唯一最要的因素，他提到，由於多數亞洲經濟體都是石油淨進口國，在市場避險情緒升高的環境下，將對亞洲地區形成「相對不利的逆風」。