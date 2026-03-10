快訊

蔣經國日記／毛人鳳夫妻黑歷史 蔣痛批無恥卻密存不查

川普警告伊朗！敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」還點名中國

史上第一的女學霸就讀「歷史系」 現今許多經典譯本都來自她

聽新聞
0:00 / 0:00

嚴控成本、併購綜效顯現：HPE調升財測 AI伺服器積壓訂單達 50 億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
慧與科技（HPE）本季營收展望優於分析師預期。美聯社
慧與科技（HPE）本季營收展望優於分析師預期。美聯社

慧與科技（HPE）本季營收展望優於分析師預期，可見這家電腦硬體和儲存裝置供應商持續受惠於市場對 AI相關硬體強勁的需求。受此消息激勵，慧與周一盤後股價上漲2.1%。

慧與周一發布新聞稿說，截至 4 月一季，營收預料介於 96 億美元至 100 億美元之間，相較之下，彭博調查分析師的平均預估為 95.7 億美元。慧與並指出，排除部分項目後的每股盈餘將介於 51 美分至 55 美分之間，符合分析師平均預估的 53 美分。

慧與也重申全年營收成長展望，並調高全年每股盈餘預測至 2.30 美元至 2.50 美元。分析師平均預期為 2.35 美元。

這家總部位於德州的企業去年以約 130 億美元收購 Juniper Networks，並將網路業務視為未來擴張的核心。在最近一季中，雖面臨零組件價格上漲和記憶體晶片短缺，慧與透過調漲售價並選擇放棄供應部分客戶，成功擴大了利潤率。

慧與執行長奈利（Antonio Neri）受訪時表示：「在供應鏈短缺和成本推升的動態環境下，我們展現了極為嚴明的執行紀律。」

彭博分析師指出，慧與應付記憶晶片價格飆漲的表現優於預期，也因此小幅調高2026 年每股盈餘的財測。

上季營收成長 18% 至 93 億美元，略遜於分析師原估的 93.7 億美元。排除特定項目後的每股盈餘為 65 美分。分析師原僤每股盈餘為 58 美分。

伺服器和儲存設備在內的雲端和 AI事業營收下滑 2.7%，至 63億美元，但這事業利潤率上揚。奈利表示，慧與目前的 AI 伺服器積壓訂單規模達 50 億美元。

Vital Knowledge 認為，儘管營收「略低於預期」，但結果顯示盈餘具備「穩健的成長動能」。慧與將這次優於預期的財務表現，歸因於「網路產品需求強勁、審慎的成本管理，以及 Juniper 和 Catalyst 的綜效發揮速度超越預期」。

慧與預料記憶晶片短缺的情況將延續至明年，奈利也強調已這些成本阻力反映在財測中。該公司正調漲價格，甚至出現報價和實際出貨之間的價格變動。慧與也選擇放棄供應部分設備給行動服務供應商，藉此聚焦於利潤較高的客戶，像是企業客戶和政府標案。

奈利說：「漲價尚未結束。」但他強調，慧與並未因此流失市占率。

「針對不同的市場、類型、產品，我們可能有所斬獲，也可能有所流失，這取決於機會所在。」奈利說：「但整體而言，大家皆面臨相同的處境。」

延伸閱讀

國巨2月業績115億 同期新高 AI 客戶拉貨動能依舊強勁

台達電營收寫最旺2月 受惠 AI 伺服器電源及液冷出貨帶動

欣銓：今年續成長 龍潭AI ASIC測試拚下半年投產

受惠 AI 與公共工程雙引擎 巨漢在手訂單突破百億元

相關新聞

中東戰爭衝擊全球經濟 油價、股市與航運情勢一覽

美國總統川普今天受訪時說，美國與以色列對伊朗的戰爭「差不多」要結束。油價聞訊下跌，美股上漲

川普戰事說法反覆！華爾街點出：市場只需盯這兩件事

中東戰事震盪全球市場之際，美國總統川普對戰爭前景的說法反覆，讓投資人情緒如坐雲霄飛車 。

亞股強彈日股大漲千點 韓股猛飆6% 期貨急漲又觸發暫停交易機制

由於美國總統川普暗示伊朗戰爭可能即將結束，市場的風險情緒回升，消息帶動美股大盤在周一（9日）尾盤最後一小時反彈上漲，亞股今天開盤後也大力反彈，日股漲逾3%，韓股勁揚超過5%，韓國交易所一度暫停程式化交易，以緩和市場急漲走勢。

Anthropic提告反擊 要求五角大廈撤黑名單認定

美國五角大廈和AI公司Anthropic間的軍事倫理衝突持續延燒。Anthropic今天就五角大廈將其列入黑名單的決定向...

對伊朗戰爭很快就會結束？ 美債因川普談話由跌轉漲

美國公債周一（9日）在紐約尾盤交易中上漲，因美國總統川普暗示與伊朗的戰爭可能很快結束。美債由跌轉漲，結束全球債券市場周一動盪的一天。

嚴控成本、併購綜效顯現：HPE調升財測 AI伺服器積壓訂單達 50 億美元

慧與科技（HPE）本季營收展望優於分析師預期，可見這家電腦硬體和儲存裝置供應商持續受惠於市場對 AI相關硬體強勁的需求。受此消息激勵，慧與周一盤後股價上漲2.1%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。